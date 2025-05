Mattarella “Il cinema ha rafforzato le basi della nostra democrazia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il cinema é organo vitale delle nostre comunitá. Nei suoi molteplici generi, ha contribuito a raccontare la nostra storia, a scriverla, a interpretarla. Con emozioni e immagini, con veritá e fantasia, con i volti che sono impressi nella nostra memoria. Il cinema ha contribuito a formare l’identitá degli italiani; ha aiutato a sviluppare una lingua comune, a far maturare una coscienza civica, e dunque a rafforzare le basi della nostra libertá e della nostra democrazia”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello. “A pochi giorni dall’ottantesimo della Liberazione torna alla mente ‘Roma cittá aperta’, capolavoro di Roberto Rossellini, che aprí la finestra su un’Italia che voleva ripartire. Nel 1945 le risorse erano scarse, il Paese da ricostruire. In quell’anno vennero prodotti soltanto 25 film. Ma il cinema ha subito ripreso a camminare velocemente insieme alla societá. A camminare nella libertá. Presentando al mondo l’originalitá e la creativitá italiana”, ha aggiunto. “La cultura e, in essa, il cinema é capace di lasciare tracce sotto la superficie. E dunque puó essere uno strumento decisivo, un alleato della libertá dei singoli e delle comunitá nell’affrontare il cambiamento d’epoca, nel comprenderlo, e dunque viverlo senza subirlo passivamente. La consapevolezza delle proprie radici e, insieme, il desiderio di innovare, di sperimentare il nuovo, sono tratti essenziali del cinema. Questo, credo, sia il senso dei premi alla carriera e dei premi speciali, che il David tradizionalmente assegna”, ha concluso il capo dello Stato. (ITALPRESS). -Foto: Quirinale- xb1/ads/red 07-Mag-25 14:10

