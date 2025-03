Mattarella “Italia e Giappone impegnate nella transizione verde”

agenzia

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “In Giappone e in Italia i dati sull’aspettativa di vita sono lusinghieri. Un risultato che attesta la qualitá dell’ambiente e dei sistemi sanitari ma, accompagnati da bassi tassi di natalitá, registrano un invecchiamento della popolazione e, uniti all’accelerazione tecnologica, fenomeno con ampie ricadute sociali, impongono di riformulare consolidati modelli di vita”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro con i vertici del Keidanren ed esponenti dell’imprenditoria giapponese e italiana. “Oltre a quella digitale, Giappone e Italia sono impegnate nella transizione verde, per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, che prima ci veniva ricordato – ha aggiunto -. La salvaguardia del pianeta e delle sue risorse non é un percorso che si possa affrontare in solitaria”. Il presidente Mattarella ha ricordato che “Europa e Giappone hanno intrapreso, in parallelo, un percorso ambizioso. Nel 2020 l’Unione Europea ha ufficialmente lanciato il Green Deal per raggiungere la neutralitá climatica. Il Giappone nel 2023 ha approvato il GX Promotion Act, con obiettivi ambiziosi di de-carbonizzazione entro il 2050. Entrambi siamo impegnati nello sviluppo di innovative tecnologie, puntando – ha concluso – tra le altre cose – su un’agricoltura sempre piú sostenibile e sull’idrogeno come fonte di approvvigionamento energetico. L’Italia é ai primi posti in Europa quanto a economia circolare, riciclo, energie rinnovabili”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xc3/fsc/red 05-Mar-25 09:30

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA