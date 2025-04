Mattarella “La lingua é strumento di libertá, difendere il pluralismo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il quarantesimo anniversario di nascita della Comunitá Radiotelevisiva Italofona ricorre in un tempo di grandi trasformazioni, nel quale la trasmissione della conoscenza é piú che mai debitrice nei confronti dei mondi dell’informazione e della comunicazione. Il lavoro degli operatori e dei giornalisti della Comunitá Radiotelevisiva Italofona é prezioso in questa stagione in cui la lingua spinta all’omologazione e all’impoverimento operato attraverso i processi di semplificazione dei media digitali, tende a ridurre la ricchezza del lessico”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Comunitá Radiotelevisiva Italofona, Mariangelo Timbal. “Le comunitá italofone presenti nei diversi Paesi rappresentano vivai fecondi di moltiplicazione degli stimoli culturali della civiltá italica – spiega il capo dello Stato -. La lingua é chiave di accesso a uno “specifico” culturale straordinario dispiegatosi nei secoli e offerto alla comunitá umana nelle sue espressioni piú alte: la scienza, l’arte in ogni sua forma, gli stili di vita. Una cifra identitaria che, in tempi di intensi scambi tra le persone e i popoli, agisce da strumento d’inclusione, di apertura, di offerta di sé al mondo intero. Valorizzare la diffusione della lingua e della cultura italofone attraverso le migliori realizzazioni audiovisive e multimediali vuol dire diffondere valori culturali e civili che appartengono all’intera Europa”. “La lingua é anche strumento di libertá e di emancipazione: l’esclusione nasce dalla povertá delle capacitá di esprimersi, dei patrimoni lessicali. La sudditanza si alimenta della cancellazione delle parole e con la sostituzione di esse con quelle del dispotismo di turno – sottolinea Mattarella -. Va evitato il rischio, che si potrebbe fare ancora piú alto con l’avvento dell’intelligenza artificiale, di diminuire il pluralismo linguistico, con il conseguente depauperamento del patrimonio culturale che gli idiomi veicolano, a favore di neo linguaggi con vocazione esclusivamente funzionale alla mera operativitá digitale. L’italiano é, oggi, fra le lingue piú studiate al mondo e le iniziative promosse per celebrare la nascita della Comunitá Radiotelevisiva Italofona possono essere occasione proficua di riflessione per affrontare l’impegno, piú che mai attuale, di diffonderne la conoscenza, incrementando le opportunitá di dialogo”. – Foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). sat/com 03-Apr-25 09:15

