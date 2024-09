Mattarella “L’Europa deve colmare il divario di innovazione”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa deve riorientare profondamente i suoi sforzi collettivi per colmare il divario di innovazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al XVII Simposio COTEC Europa, a Las Palmas de Gran Canaria. “Un bilancio demografico con sempre meno giovani certamente costituisce motivo di allarme per il futuro: é dalle nuove generazioni che arriva la spinta al cambiamento e all’innovazione ma, mentre é utile porre in atto ogni possibile correttivo per invertire un trend cosí squilibrato, occorre nel contempo attivare politiche nei settori della formazione e della ricerca che affrontino il problema del divario tecnologico”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Per restare competitivi servono risorse. Anzitutto fondi per i nostri sistemi educativi – e in Italia permane un significativo deficit di istruzione nell’ambito delle lauree Stem – e per la ricerca, oltre a intese che assicurino l’approvvigionamento delle materie prime indispensabili per la produzione delle nuove tecnologie – ha sottolineato Mattarella -. La sovranitá in campo tecnologico si nutre di questi fatti e di cooperazione, perchê non é indifferente la questione della internazionalizzazione della ricerca e degli investimenti relativi, della tutela del valore strategico di alcuni ambiti”. “L’Europa deve spingere sull’acceleratore, attuando misure che consentano di promuovere la sua capacitá industriale nei settori ad alto contenuto tecnologico”, ha detto ancora il presidente. “Le dinamiche internazionali sono sempre state segnate dalle nuove tecnologie” e “la supremazia tecnologica é una componente rilevante nel rapporto tra Stati”, ha proseguito il capo dello Stato. “In questa corsa, l’Europa deve poter competere a paritá di condizioni e si impone, in questo senso, la capacitá di dar vita a ‘campioni’ europei, espressione di sovranitá condivisa”. Per Mattarella “sovranitá tecnologica non significa chiusura, arroccamento o protezionismo, atteggiamenti che finirebbero per indebolire e marginalizzare ulteriormente l’Europa, gli Stati dell’Unione Europea. Al contrario, é un cantiere in cui potenziare la ricerca, per affrontare con coraggio la transizione digitale, cogliendo i vantaggi dell’intelligenza artificiale nella gestione dei cambiamenti epocali che essa produce”. “L’apertura e la capacitá di inclusione proprie alla cooperazione scientifica internazionale sono fattori essenziali perchê l’accesso all’innovazione non resti prerogativa esclusiva di alcuni Paesi, contribuendo allo sviluppo e alla crescita equa e collettiva”, ha aggiunto il capo dello Stato. – Foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). xi2/sat/red 20-Set-24 15:12

