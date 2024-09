Mattarella “L’Europa non é un vincolo soffocante ma opportunitá unica”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Le critiche rivolte al progetto europeo lo vogliono di volta in volta come una mera utopia consolatoria frutto delle sofferenze della Seconda Guerra Mondiale, oppure lo definiscono talvolta come espressione funzionale di un passo ulteriore di un modello di sviluppo proprio alla globalizzazione capitalistica internazionale. L’ereditá dei passi che sono stati compiuti puó essere assunta, a badare al dibattito contemporaneo presente in alcuni Paesi europei, tra la considerazione dell’appartenenza all’Unione come un vincolo, talora soffocante, per coloro che vi hanno aderito, oppure come un’opportunitá, forse l’unica, per il nostro continente collocato in un mondo fatto sempre piú di giganti”. Cosí il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Forum Ambrosetti, per poi proseguire: “Il vincolo esterno o piuttosto interno, come sarebbe corretto dire trattandosi di una scelta operata da una comunitá, deriva dalle regole o dal debito? Non é quest’ultimo il vincolo che concerne i Paesi indebitati? Merita una riflessione che interpella in particolare la situazione debitoria dei Paesi dell’Unione e sollecita a mettere a sistema in termini fiscali ed economici quanto oggi appare affidato alla sola Banca centrale europea” ha detto Mattarella che poi ha aggiunto: “Il mio non é un invito a trascurare il debito, sono pienamente consapevole dell’esigenza ineludibile di abbatterlo, si tratta di un invito a procedere su una strada che assuma con precisione i fondamentali dell’economia come criterio. È, inoltre, l’invito a completare l’edificio finanziario europeo in maniera piú rassicurante per tutti ponendovi mano sollecitamente”. Infine, sul ritorno di certe nostalgie che hanno causato guerre e dolori all’umanitá in passato, ha concluso: “Nella pubblica opinione si riaffacciano, sono presenti, spinte che immaginano, senza motivo, un futuro frutto di nostalgie di un passato che ci ha riservato, invece, spesso, tragedie. Ciascuna generazione viene chiamata a combattere contro fantasmi che sperano nell’oblio per poter riemergere con vesti nuove. Tocca alle forze della societá civile, nella loro interezza, essere consapevoli che difendere il quadro della civiltá in cui vivono, e che contribuiscono a definire, é compito che non soltanto li interessa ma li riguarda”. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). xb1/tvi/red 06-Set-24 10:26

