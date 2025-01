Mattarella “Mai piú Auschwitz, regime fascista fu complice”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Auschwitz é il non luogo per eccellenza, una nebulosa dove le coordinate spaziali si smarriscono e il tempo si ferma. È un monito insuperabile e, insieme, una tentazione che sovente affiora”. Cosí il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la celebrazione per il Giorno della Memoria al Quirinale. “Lo sterminio nazista non nacque per un caso. Fu una macchina di morte lucidamente progettata da uomini per sopprimere uomini e donne innocenti, intere comunitá, culture, popoli, considerati inferiori. Persone che, secondo quella follia sanguinaria, non erano tali, non avevano diritto di esistere. Un pensiero letale e mefitico prese forma di partito e, con il terrore e la propaganda, divenne regime. Arrivando a convincere milioni di cittadini, che la loro felicitá, il benessere loro e della Nazione, fossero ostacolati dalla sparuta presenza degli ebrei e di altre piccole minoranze. Auschwitz – ha sottolineato – é il culmine di un sistema, punto d’approdo di un’ideologia barbara e disumana. È la conseguenza diretta delle leggi razziste, ignominiosamente emanate anche in Italia dal regime fascista e della furia antiebraica nazista, di cui il regime fascista e la Repubblica di Saló furono complici e collaboratori, fino alla ‘soluzione finale’. Auschwitz rappresenta l’abisso piú profondo e oscuro mai toccato nella storia dell’umanitá”. Quindi “non cediamo allo sconforto. Abbiamo fiducia nel futuro dell’umanitá, nella saggezza dei popoli, nella determinazione di tante donne e tanti uomini in grado di impedire con onestá e coraggio, che forze oscure possano prevalere sull’aspirazione naturale dell’umanitá alla pace, alla giustizia, alla fratellanza. Ripetiamo allora anche noi, con particolare determinazione in questi nostri giorni, nelle scuole, nelle universitá, nei luoghi di lavoro, nelle case e nelle piazze, quel grido forte e alto, che proviene, ogni giorno e per sempre, dal recinto di Auschwitz: ‘Mai piú!'”. Il capo dello Stato ha messo in guardia dal “risorgente antisemitismo, una piaga in crescita, che respingiamo con forza. È doloroso e inaccettabile che vi siano ignobili insulti razzisti alla senatrice Segre, su quei social media che sono nati come espressione di libertá e che rischiano invece, sovente, di diventare strumento di violenza e di negazione di diritti. Occorre mettervi un argine. Sono reati gravi, che vanno perseguiti a tutela della libertá e della giustizia”, ha concluso. (ITALPRESS). -Foto: Quirinale- xd8/ads/red 28-Gen-25 13:29

