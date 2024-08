Mattarella “Meeting Rimini contributo a cultura, dialogo e umanitá”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il Meeting, giunto alla sua 45^ edizione, offre anche quest’anno il proprio contributo di cultura, dialogo e umanitá. E’ una vicenda che ha saputo interrogarsi sulle ragioni fondanti della nostra societá e che continua a rinnovarsi, coinvolgendo giovani e meno giovani, cercando di cogliere oltre le contingenze ció che si muove piú nel profondo. Rivolgo a quanti vi prenderanno parte il saluto piú caloroso, nella certezza che le giornate di Rimini risulteranno per tutti un prezioso arricchimento, e agli organizzatori e ai volontari esprimo l’apprezzamento per l’impegno dispiegato”. E’ il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz. “Il tema di questa edizione esprime le radici culturali del Meeting proponendo uno sguardo aperto alle straordinarie trasformazioni che stiamo vivendo. Si vuole ricercare l’essenziale proprio mentre i flussi globali delle informazioni diventano fiumi in piena, mentre le tecnoscienze ci mostrano soluzioni fino a ieri inimmaginabili, mentre le opportunitá offerte ai singoli ripropongono la fallace lusinga dell’onnipotenza dell’uomo” ha continuato Mattarella. “Eppure, a fronte di tante nuove chances per l’umanitá, tocchiamo con mano l’orrore, le atrocitá e l’escalation delle guerre, le volontá di dominio, con un drammatico ritorno al passato. Sentimenti di paura, sfiducia, talvolta indifferenza, non di rado rancore e odio, si riaffacciano. Per questo essenziale é rimettere al centro la persona. Il desiderio di vita e di pienezza, nella relazione con la comunitá. Perchê l’essenziale non sta nell’io separato, autosufficiente, ma nell’incontro con l’altro, nella scoperta delle veritá di cui l’altro é portatore, e dunque nel camminare insieme, nel domani da pensare e costruire. L’impegno educativo e culturale, di cui il Meeting si fa testimone, ha grande valore” ha concluso il Presidente della Repubblica. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). pc/com 20-Ago-24 08:43

