Mattarella “Mondo stravolto da guerre e volontá di dominio su altri”

ROMA (ITALPRESS) – “Il mondo che ci é apparso in questi anni di pace, con accordi continui, di disarmo progressivo, é stato stravolto in questi ultimi anni da quanto sta avvenendo: dalle guerre in Europa e intorno all’Europa, dal rifiuto del rispetto delle regole del diritto internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita alla sede dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace. “Finchê non riusciremo a estirpare dal mondo la volontá di dominio sugli altri, un obiettivo che pratichiamo ma che non sembra a portata di mano, l’equilibrio é quello che impedisce le tentazioni di potenza e di dominio sugli altri”, ha aggiunto. Citando le parole di Maria Montessori ha sottolineato come “evitare le guerre é compito della politica, costruire alla pace é compito dell’educazione, questo é il grande compito da fare”. Per il capo dello Stato “il compito dell’Europa é quello di divenire uno dei perni di dialogo internazionale, per ridisegnare tutti insieme un nuovo sistema di sicurezza, di esistenza, di coabitazione, che allontani gli spettri della guerra e del contrasto cosí radicale”. Quindi va “perseguito un sistema che ripristini le condizioni in cui tutti si riconoscano e garantisca coesistenza e coabitazione. Per far questo l’Europa deve essere unita, piú efficiente, resistendo agli attacchi che subisce, dall’interno e dall’estero, da chi coltiva il desiderio di ritornare alla contrapposizione tra nazionalisti. L’obiettivo é ricostruire un clima, una condizione, un sistema che allontani tentazioni che in questo momento ci stanno atterrendo cosí gravemente”. Per Mattarella “l’Europa unita ha garantito oltre 70 anni di pace tra gli stati europei, ha consentito cittadinanza comune, un comune passaporto, di poter viaggiare liberamente, di poter studiare nelle universitá di ogni parte d’Europa, di poter lavorare ovunque”. -Foto: Quirinale- xc3/ads/red 06-Giu-25 14:11

