Mattarella “Non puó esserci pace duratura senza salari equi”

TORINO (ITALPRESS) “Molto opportunamente l’anno accademico che oggi si inaugura é stato dedicato a tre concetti, tra loro intimamente collegati: apprendimento, giustizia sociale e appunto pace. Non puó esserci pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale, senza rispetto della libertá sindacale, principi che sono anche alla base della nostra convivenza civile”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione dell’anno accademico al Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite (Itcilo) di Torino. “La Costituzione italiana delinea con chiarezza un modello di societá in cui il lavoro é al tempo stesso fondamento della Repubblica, strumento di realizzazione personale e leva appunto di giustizia sociale. A questi caposaldi giuridici ed etici – ha aggiunto – ispira la sua azione anche l’Oil, attraverso la difesa di lavoro degno nella sua accezione piú ampia, intesa come opportunitá per donne e uomini di potere svolgere a tutte le latitudini la loro attivitá in condizioni di libertá, di uguaglianza, di sicurezza. Da qui la perdurante necessitá di un quadro di riferimento globale e di un’organizzazione che sia a presidio dei diritti dei lavoratori in un contesto in cui le sfide si moltiplicano. Il rischio di nuove diseguaglianze, di nuove marginalizzazioni, é quanto mai attuale. La giustizia sociale non é un obiettivo facoltativo o realizzabile in contesti nazionali ristretti, ma una condizione imprescindibile per la pace, la stabilitá e dunque per il progresso”, ha concluso il capo dello Stato. (ITALPRESS). -Foto: Quirinale- xn3/ads/red 16-Mag-25 13:13

