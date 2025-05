Mattarella “Non rassegnarsi alla supremazia delle cattive notizie”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “C’é un vecchio detto secondo il quale le cattive notizie corrono piú veloci di quelle buone. Moro scriveva che il bene non fa notizia. Questo é vero. Noi vorremmo che questa mattina, come tante volte é avvenuto, evitare che ci si rassegni a questa sorta di supremazia delle cattive notizie e indicare” che le notizia positive “sono piú solide perchê irrobustiscono la vita comune e le consentono di progredire. Questa é la forza, la grande dimostrazione del senso della vita positivo che i comportamenti premiati esprimono”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro con i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d’onore. “In quello che avete fatto e che tanti fanno c’é il rifiuto di una concezione diversa della vita che c’é sempre stata. C’é chi pensa che la vita sociale si esaurisca nell’affermare il proprio personale interesse indifferente alle esigenze altrui, anzi, sovente calpestando le esigenze altrui – ha sottolineato il capo dello Stato -. Questo é un modello alternativo che c’é sempre stato nella storia umana, ma quello che la fa progredire é quello che voi avete fatto con i vostri comportamenti, perchê quell’altra visione inaridisce la vita sociale e inaridisce anche chi la pratica e la persegue perchê riduce la vita e la condizione umana a una somma di solitudini che si scontrano tra di loro. Questo é davvero quello che rende arida la societá e le persone”. – Foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). xb1/sat/red 15-Mag-25 16:56

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA