Mattarella “Strage di Piazza Fontana squarcio nella storia nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “La strage che, 55 anni or sono, colpí Milano, a Piazza Fontana, fu espressione del tentativo eversivo di destabilizzare la nostra democrazia, imprimendo alle Istituzioni una torsione autoritaria. Una ferita nella vita e nella coscienza della nostra comunitá, uno squarcio nella storia nazionale”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando che “il 12 dicembre 1969 fu una giornata in cui i terroristi intendevano produrre una rottura nella societá italiana, con ordigni fatti esplodere anche a Roma, generando caos e generalizzazione della violenza. La Repubblica é vicina ai familiari delle vittime e sente il dovere della memoria”. Secondo il Capo dello Stato “il popolo italiano superó una prova terribile. Fu anzitutto l’unitá in difesa dei valori costituzionali a sconfiggere gli eversori e a consentire la ripresa del cammino di crescita civile e sociale. Milano fu baluardo e tutto il Paese seppe unirsi. Preziosa ereditá e, al tempo stesso, lezione permanente giacchê non era scontato. Seguirono tentativi di depistaggio e di offuscamento della realtá”. “L’impronta neofascista della strage del ’69 é emersa con evidenza nel percorso giudiziario, anche se deviazioni e colpevoli ritardi hanno impedito che i responsabili venissero chiamati a rispondere dei loro misfatti – continua Mattarella -. La pressante domanda di veritá da parte dei cittadini ha sostenuto l’impegno e la dedizione di uomini delle Istituzioni, consentendo di ricomporre il criminale disegno e le responsabilitá. Veritá e democrazia hanno un legame etico inscindibile”. “Aver ricostruito la propria storia, anche laddove essa é piú dolorosa, é stata condizione per trasmettere il testimone alle generazioni piú giovani, a cui tocca ora proseguire il percorso di civiltá aperto dai nostri padri nella lotta di Liberazione e nella Costituzione”, conclude Mattarella. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). fsc/com 12-Dic-24 09:19

