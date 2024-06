Maturitá, tra le tracce della prova di italiano Pirandello e Ungaretti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Con l’apertura delle buste con le tracce della prova di italiano hanno preso il via gli esami di Maturitá 2024 che vedranno coinvolti 526 mila studenti. Sette le tracce a disposizione dei maturandi. Per quanto riguarda l’analisi del testo, si potrá commentare il brano di Luigi Pirandello “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” e la poesia “Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti. Quelle di analisi e produzione di un testo argomentativo sono incentrate su un testo tratto da “Storia d’Europa” dello storico Giuseppe Galasso, che invita a riflettere sull’uso dell’atomica; uu altro sull’importanza della Carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu; “Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla-Mattiot. Quindi una traccia che riguarda il contesto internazionale e la storia recente e meno recente, sul cosiddetto “equilibrio del terrore”. Per quanto riguarda la Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualitá, i maturandi possono scegliere tra “l’Elogio dell’imperfezione” di Rita Levi Montalcini e “Profili, selfie e blog” di Maurizio Caminito. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). tvi/com 19-Giu-24 10:16

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA