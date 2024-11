Maurizio Andrea Bormetti nuovo Direttore Marketing Opel Italia

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Si rinnova la Direzione Marketing di Opel in Italia con la nomina del nuovo Direttore, Maurizio Andrea Bormetti, dal 1° novembre 2024, in sostituzione di Eva Laureti che ha lasciato l’azienda, dopo 5 anni di fondamentale contributo, per seguire nuovi sviluppi professionali. Nato a Sondrio, 35 anni, Bormetti si é formato presso l’Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano con laurea in Economia e Gestione d’Impresa. Dal punto di vista professionale Bormetti ha ricoperto ruoli di crescente responsabilitá nelle aree Vendite e Marketing di Citroìn e Peugeot, e prima ancora di altre multinazionali di differenti settori, prima di approdare in Opel Italia. Nel nuovo ruolo, Maurizio Andrea Bormetti, riporterá a Federico Scopelliti, Managing Director di Opel in Italia. Come prima sfida, dovrá affrontare importanti lanci di prodotto, con il rinnovamento dell’intera gamma SUV Opel: dall’aggiornamento recentemente annunciato di Opel Mokka, al nuovo Opel Frontera, alla seconda generazione di Opel Grandland. L’obiettivo é incrementare immagine e quote di mercato per Opel in Italia e rafforzare il ruolo del marchio tedesco all’interno del gruppo. Ulteriore mission di Bormetti sará consolidare il viaggio di Opel verso il futuro della mobilitá, che vede, giá oggi, il marchio del fulmine offrire una gamma di vetture e veicoli commerciali interamente offerto con motorizzazioni elettriche e con autonomia a zero emissioni fino a 700 km, a fianco delle alternative termiche e ibride, con soluzioni adatte a tutte le necessitá. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 04-Nov-24 13:46

