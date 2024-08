Mazda a Homo Faber 2024 celebrare l’arte dell’artigianato

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Mazda collabora dall’1 al 30 settembre con Homo Faber 2024 per celebrare a Venezia l’arte dell’artigianato con il tema Il viaggio della vita. I visitatori possono esplorare mostre selezionate e partecipare a laboratori pratici, sperimentando la perfetta fusione di maestria artistica e design automobilistico. Homo Faber é un prestigioso evento dedicato alla celebrazione dell’artigianato, che esplora la vita umana attraverso la lente dell’abilitá artigianale. Guidata dalla visione cinematografica del regista Luca Guadagnino e dall’eleganza architettonica di Nicoló Rosmarini, questa edizione promette un viaggio accattivante dalla nascita all’aldilá, articolato attraverso il talento artistico. Il coinvolgimento di Mazda in Homo Faber é incentrato sul motivo della vita umana come viaggio e riflette il profondo rispetto del marchio per la tradizione abbinato a un approccio innovativo al design. Nota per la filosofia “Crafted in Japan”, Mazda da oltre un secolo mette in mostra la dedizione dei suoi artigiani Takumi alla perfezione e al tocco umano nella realizzazione delle auto. Mazda é presente con dei laboratori. Incontro con gli artigiani: Un souvenir realizzato con abilitá e attenzione riflette l’essenza di un viaggio straordinario. A Homo Faber 2024, Mazda stimola i visitatori a diventare essi stessi artigiani: guidati dai maestri delle creazioni con la carta, potranno realizzare i loro souvenir della visita a Homo Faber. Rilegatura giapponese: Fondata alla fine degli anni Sessanta, la boutique atelier Antica Legatoria Ofer, con sede a Padova e Venezia, é specializzata nelle tecniche di legatoria delle abbazie di Santa Giustina e Praglia e nell’arte di marmorizzare le carte in stile occidentale, giapponese e turco. I loro artigiani guideranno i visitatori attraverso le fasi della creazione del proprio diario di viaggio, una miscela perfetta di fascino giapponese e antiche tecniche di rilegatura. Mappamondo tascabile: Leonardo Frigo é appassionato, innovativo e creativo. Combina l’amore per la musica con il suo lavoro di restauro di pietra e legno. Per oltre un decennio ha realizzato strumenti a corda dipinti che sono stati apprezzati in tutto il mondo. In occasione di Homo Faber 2024, Frigo e Mazda invitano i visitatori a stampare le proprie mappe e a creare un mappamondo che ispiri il loro prossimo viaggio, unendo l’artigianato tradizionale alla creativitá personale. “C’é una magia nel creare qualcosa di speciale con le proprie mani”, spiega Leonardo Frigo, riassumendo l’essenza di Homo Faber. Frigo é anche presente nell’ultimo episodio di #MazdaDiscovers, una serie disponibile sulla pagina YouTube di Mazda, in cui i creatori dei contenuti intraprendono viaggi itineranti per incontrare artigiani locali e raccontare le loro storie. Vengono mostrati anche oggetti realizzati artigianalmente negli episodi precedenti, per sottolineare l’impegno di Mazda verso l’artigianato, dove l’innovazione incontra la tradizione, creando esperienze che trovano profondo riscontro sia tra gli artigiani che tra gli appassionati di tutto il mondo. La “perfezione” é spesso associata alla precisione meccanica, senz’anima. Tuttavia, i maestri artigiani Takumi di Mazda puntano a un altro tipo di perfezione. Dedicano decenni a perfezionare ogni fase del loro processo di creazione e riversano sê stessi in ogni oggetto che realizzano. Il risultato? Una perfezione piena di cuore, anima e tocco umano. Nella loro ricerca di ispirazione per definire i futuri design del Marchio, i designer di Mazda sperimentano vari materiali, nonchê strumenti e metodi sotto forma di sculture. Uno di questi oggetti lo si puó trovare in loco: “Momentum” esprime il movimento e l’emozione anche da fermo. Cattura un’energia esplosiva che viene racchiusa in una forma sofisticata e silenziosa. L’espressione artistica viene poi convertita in design automobilistico. foto: ufficio stampa Mazda Italia (ITALPRESS). tvi/com 27-Ago-24 16:11

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA