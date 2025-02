Mazda a metá percorso del viaggio sulle Eccellenze Italiane

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Sono passati solo pochi mesi dal lancio di Eccellenze Italiane, l’iniziativa promossa da Mazda Italia in collaborazione con Inghirami Company, e si puó giá parlare di un successo. Con grande orgoglio, Mazda Italia e le sue concessionarie ufficiali sono giunte a metá del percorso con il completamento di ben 33 eventi locali che, in tutta Italia, hanno messo in luce le tradizioni artigianali piú rappresentative del nostro Paese. Gli eventi, che hanno coinvolto le concessionarie Mazda e numerosi maestri artigiani locali, hanno offerto al pubblico un’opportunitá unica per entrare in contatto con la creativitá e la passione che animano il “Made in Italy”. Ogni tappa ha permesso di scoprire nuove realtá, di conoscere i loro prodotti esclusivi e di immergersi nel legame che unisce la filosofia costruttiva di Mazda con la maestria artigianale locale. Il progetto, infatti, nasce dalla fusione dei valori che legano la tradizione giapponese e quella italiana e si inserisce perfettamente all’interno del concetto di Crafted in Japan, che incarna la dedizione alla qualitá, all’innovazione e alla cura dei dettagli, valori che contraddistinguono la maestria artigianale. Il progetto si propone quindi di rafforzare questo legame, valorizzando le storie di artigiani italiani che, come i maestri giapponesi, continuano a tramandare tecniche uniche di lavorazione. Un aspetto fondamentale del successo di Eccellenze Italiane é stato il ruolo cruciale ricoperto dai concessionari Mazda che, grazie alla loro conoscenza capillare del territorio e alla loro rete di contatti, hanno individuato i veri protagonisti di questo progetto: gli artisti che, con la loro maestria, hanno realizzato i manufatti che rappresentano il meglio dell’artigianato locale. I concessionari Mazda sono cosí diventati veri e propri ambasciatori della tradizione artigiana italiana, facilitando il dialogo tra il brand e i talenti del settore. In ogni tappa, Mazda ha avuto l’opportunitá di incontrare designer e artisti che portano avanti antiche tecniche di lavorazione, creando pezzi unici che raccontano storie di passione e dedizione. Questo incontro tra la cultura giapponese e quella italiana ha dato vita a collaborazioni inedite, mettendo in luce non solo la qualitá dei prodotti, ma anche il valore umano che si nasconde dietro ogni creazione. Mazda, con questo percorso, rinnova la sua missione di essere vicino alle persone e alla loro passione, promuovendo un’idea di qualitá senza confini. Il tour proseguirá con nuove tappe in programma nei prossimi mesi, che si concluderanno con una grande esposizione nazionale. Un’occasione imperdibile per ammirare tutte le opere create da artigiani e designer per riflettere sul valore intrinseco di un patrimonio che, come quello del “Crafted in Japan” e del “Made in Italy”, racconta storie di passione, competenza e innovazione. Per scoprire di piú sulprogetto e rimanere aggiornati sulle prossime tappe, visita il sito ufficiale dove sono disponibili tutte le informazioni sui protagonisti coinvolti, i manufatti realizzati ed i prossimi appuntamenti del tour Eccellenze Italiane: www.mazdaeccellenzeitaliane.it. foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 11-Feb-25 14:14

