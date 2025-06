Mazda CX-30 Homura, la scelta per chi ama guidare

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Mazda sceglie di rafforzare la propria presenza nel cuore del segmento C-SUV proponendo la versione speciale Homura della CX-30 al prezzo estremamente competitivo di 26.800 euro per la versione da 140 CV, migliorando ulteriormente l’ottimo rapporto tra prezzo ed equipaggiamento. In un contesto di mercato sempre piú competitivo e dinamico, Mazda sceglie questa versione per lanciare un’offerta pari a 4.250 euro, che sommata alla competitivitá del listino la rende tra le scelte piú convenienti del segmento. All’interno della gamma CX-30 infatti, la versione Homura, si distingue per l’eccellente rapporto tra prezzo e dotazione di serie, che grazie alle caratterizzazioni esterne eleganti e sportive é la piú scelta nella gamma, ottenendo il 55% delle preferenze da parte dei consumatori. La CX-30 Homura si rivolge ad un pubblico esigente che cerca dotazioni complete, design distintivo e un’esperienza di guida coinvolgente, senza dover ricorrere ad optional aggiuntivi. Il nome “Homura”, che in giapponese significa “fiamma”, richiama la passione e l’energia che si celano sotto il design raffinato del modello: un fuoco interiore pronto ad accendersi ad ogni curva e ad ogni accelerazione. Esteriormente, la versione Homura, si caratterizza per la presenza di serie di cerchi in lega da 18″ di colore nero lucido, lo stesso colore utilizzato per il rivestimento dei retrovisori esterni e dei montanti centrali e posteriori e i vetri scuri posteriori. Internamente, invece, troviamo esclusivi rivestimenti in tessuto nero con cuciture rosse; sedili anteriori riscaldabili; climatizzatore automatico bi-zona; strumentazione con Head Up Display per la proiezione dei dati di guida sul parabrezza; videocamera posteriori completa di sensori parcheggio; Smart Key; ricarica wireless per smartphone. L’impianto infotainment prevede il Mazda Connect con navigatore integrato, display da 10.25″, connettivitá wireless Apple CarPlay/Android Auto e assistente vocale Alexa, impianto Audio Harmonic Acoustic con otto altoparlanti. Completa é anche la dotazione di serie dei principali sistemi di assistenza alla guida tra cui il Cruise Control Adattivo; riconoscimento dei segnali stradali; monitoraggio posteriore degli angoli ciechi; mantenimento della carreggiata; frenata di emergenza in autostrada ed in cittá con rilevamento pedoni e cicli. Fino al 30 giugno sará possibile acquistare la CX-30 Homura ad un prezzo promozionale a partire da 26.800 euro per la motorizzazione ibrida e-Skyactiv G da 140 CV 6MT dotata di tecnologia Mazda M Hybrid (anzichê 31.050 euro), con vantaggi fino a 4.250 euro in caso di permuta e con il finanziamento Mazda Advantage2. Nel caso della motorizzazione ibrida e-Skyactiv X da 186 CV, anch’essa dotata di tecnologia Mazda M Hybrid, il vantaggio é pari a 4.950 euro. Confrontando la Mazda CX-30 con i principali concorrenti del segmento, emergono non solo l’eccellenza tecnologica e la cura costruttiva, ma anche la completezza dell’equipaggiamento di serie. Quest’ultimo include optional che, nella maggior parte dei casi, sono offerti a pagamento, con un possibile incremento del prezzo finale anche superiore a 3.000 euro. Questa offerta ribadisce ancora una volta l’impegno della casa giapponese nei confronti dei propri clienti, offrendo prodotti ricchi di contenuti di serie in termini di design, comfort e sicurezza ad un prezzo competitivo. Con la CX-30 Homura Mazda intende offrire un’auto che non solo accende la passione, ma la rende concreta e alla portata di tutti. foto: Mazda Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 05-Giu-25 16:44

