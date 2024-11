Mazda e Inghirami Company celebrano le “Eccellenze italiane”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Mazda Italia presenta il progetto “Eccellenze Italiane”, un’iniziativa che celebra le realtá artigianali e manifatturiere che rendono unico il nostro Paese. Questo viaggio tra le meraviglie locali sará scandito da una serie di eventi che attraverseranno l’Italia, mettendo in luce il profondo legame tra la cura artigianale che definisce Mazda e le eccellenze italiane. Il progetto é realizzato in partnership con Inghirami Company, gruppo leader nel settore dell’abbigliamento Made In Italy con lo storico marchio Ingram che gode del patrocinio dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, dedicata alla tutela e promozione del patrimonio dei marchi storici italiani. “Da sempre – si legge in una nota – Mazda fonde tradizione e innovazione e, con il progetto “Eccellenze Italiane” rinnova il suo impegno nella valorizzazione della qualitá, un principio che guida la progettazione e la costruzione delle sue vetture, create ad arte dai maestri artigiani in Giappone, il cui scopo ultimo e ambizioso é quello di arricchire la vita in movimento delle persone. Questo progetto nasce dalla volontá di esaltare la maestria e l’ingegno italiani, celebrando la cura dei dettagli e l’evoluzione continua che rendono ogni prodotto un’opera d’arte e creando un ponte tra il “Crafted in Japan e il “Made in Italy””. Fondata nel 1920, Mazda é una Casa automobilistica giapponese che distribuisce in tutto il mondo, nota per la sua capacitá di coniugare tradizione, innovazione e una profonda passione per la guida. Con una visione che unisce l’arte del design e l’ingegneria avanzata, Mazda é sempre stata all’avanguardia nel costruire automobili che offrono un’esperienza unica, tra prestazioni eccellenti, design distintivo e cura dei dettagli. Ogni veicolo Mazda é il risultato di un impegno costante per la qualitá, con un’attenzione particolare alla sostenibilitá e all’efficienza”. Inghirami Company é un gruppo italiano leader nell’abbigliamento “Made In Italy”, fondato nel 1949 dall’Avvocato Fabio Inghirami. Il tour nazionale, appena avviato, comprende 63 tappe in tutta Italia. In ciascun appuntamento, un’eccellenza locale, in collaborazione con la relativa concessionaria Mazda, dará vita a un manufatto esclusivo, volto a rappresentare i propri valori e simbolo del territorio e della filosofia Mazda: una perfetta sintesi di estetica, funzionalitá e avanguardia tecnologica. Questi eventi rappresenteranno un’opportunitá per scoprire non solo i manufatti, ma anche i valori di artigianalitá industriale delle ammiraglie Mazda, la Mazda CX-80 e la Mazda CX-60. Con questi modelli la Casa di Hiroshima si distingue per un approccio innovativo al futuro dell’automobile, unendo tecnologia all’avanguardia, comfort e piacere di guida, pur mantenendo una forte connessione con i valori di artigianalitá e cura dei dettagli che contraddistinguono la tradizione giapponese. Nella primavera del 2025, alla fine del lungo tour di eventi che attraverserá lo Stivale, i manufatti saranno raccolti e mostrati in una esposizione nazionale. “Con il progetto ‘Eccellenze Italiane’, siamo felici di celebrare la connessione tra la maestria artigianale italiana e l’innovazione che caratterizza le nostre vetture – afferma il Managing Director di Mazda Motor Italia, Roberto Pietrantonio -. Questo progetto non é solo una vetrina per l’artigianato italiano, ma anche un’occasione per riflettere sul valore dell’attenzione ai dettagli e sulla continua ricerca della perfezione che da sempre guida la nostra filosofia costruttiva”. “Siamo entusiasti di essere partner di Mazda in questo ambizioso progetto che unisce due mondi straordinari: quello dell’eccellenza giapponese e quello della tradizione italiana – aggiunge il Presidente di Gruppo Inghirami Company, Giovanni Inghirami -. Ingram ha sempre sostenuto iniziative che celebrano l’artigianato e la qualitá, ed ‘Eccellenze Italiane’ rappresenta una piattaforma perfetta per mostrare il valore del nostro patrimonio e la capacitá di innovare”. “L’Associazione Marchi Storici d’Italia nasce per promuovere, valorizzare e tutelare i Marchi Storici italiani, cuore pulsante del nostro tessuto imprenditoriale, e siamo sempre favorevoli a iniziative come quella promossa da Mazda Italia e Inghirami Company – commenta Massimo Caputi, Presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia -. È per questo che siamo fieri di patrocinare un’iniziativa come ‘Eccellenze italiane’, che punta a raccontare capillarmente la storia e i valori delle imprese italiane piú significative”. Maggiori informazioni sul progetto “Eccellenze Italiane” sono disponibili sul sito Mazda al link https://www.mazda.it/mondo-mazda/eccellenze-italiane/. – foto ufficio stampa Mazda – (ITALPRESS). fsc/com 15-Nov-24 18:21

