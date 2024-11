Mazda e Peter Pan uniti a supporto delle famiglie dei bambini oncologici

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Mazda Italia rinnova il suo impegno a sostegno dell’Associazione Peter Pan per il 17° anno consecutivo, mettendo a disposizione una Mazda CX-5. Questa vettura verrá utilizzata dai volontari per accompagnare i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie dagli alloggi all’ospedale Bambino Gesú, offrendo loro la massima sicurezza e comfort durante gli spostamenti. Peter Pan, nata nel 1994 a Roma dal desiderio di un gruppo di genitori di supportare altre famiglie colpite dalla malattia, é cresciuta negli anni fino a diventare un punto di riferimento per coloro che si trovano ad affrontare il difficile percorso delle cure oncologiche pediatriche, avendo supportato piú di 900 pazienti. L’Associazione offre ospitalitá gratuita nelle sue Case, che accolgono famiglie provenienti da tutta Italia e dall’estero, impossibilitate a rientrare quotidianamente a casa durante i trattamenti dei propri figli. All’interno di queste strutture, si trova non solo un luogo sicuro e accogliente dove alloggiare, ma anche un importante sostegno emotivo e pratico. Gli spazi comuni, i momenti di socializzazione tra i bambini e tra i genitori, e le attivitá ricreative organizzate per i piú piccoli contribuiscono a creare un ambiente sereno e di condivisione, questo anche e soprattutto grazie ai loro volontari, presenti 365 giorni all’anno al servizio dell’Associazione. È qui che Peter Pan prende vita: ogni gesto, attivitá e sorriso diventa parte integrante del percorso di guarigione. Peter Pan offre ai giovani ospiti lezioni scolastiche e l’inestimabile supporto di una psicologa dell’etá evolutiva, sia a domicilio che durante i ricoveri in ospedale. Tra le numerose iniziative, laboratori creativi, campi estivi e gite sono solo alcune delle attivitá svolte nei momenti liberi dalle terapie, con l’obiettivo di contribuire a un piú rapido recupero psicofisico. Per i genitori, l’Associazione propone il sostegno di una psico-oncologa per aiutarli a elaborare il peso della malattia e a relazionarsi con il figlio. Dal 2007, Mazda Italia é al fianco di Peter Pan, fornendo in comodato gratuito una vettura che ogni anno permette di garantire il servizio di trasporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Mazda Italia ribadisce con orgoglio il proprio impegno verso la solidarietá, confermando la propria presenza al fianco di Peter Pan in questa battaglia, con l’obiettivo di regalare un po’ di serenitá e supporto concreto a chi affronta ogni giorno sfide tanto difficili. foto: ufficio stampa Mazda Italia (ITALPRESS). tvi/com 05-Nov-24 14:17

