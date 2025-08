Mazda, il Club MX-5 Passion sul Terminillo per la Coppa Bruno Carotti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della 58esima Coppa Bruno Carotti, organizzata da Automobile Club Rieti, il club MX-5 Passion Roma si é radunato per una parata speciale dedicata all’iconica roadster piú celebre al mondo. La manifestazione é inserita nella 60ª edizione della Rieti-Terminillo, uno degli appuntamenti piú attesi del Campionato Italiano Velocitá Montagna (CIVM Nord e Sud) e quest’anno anche quinta tappa del Campionato Supersalita 2025. In tale contesto, trenta possessori di Mazda MX-5 hanno sfilato, sabato 2 agosto, lungo il tracciato ufficiale della gara, da Lisciano a Pian de’ Valli, celebrando la passione per un’auto diventata icona. Protagonista del raduno anche la nuova MX-5 Homura da 1.5L, una versione che punta tutto su leggerezza e maneggevolezza. Con i suoi cerchi Rays alleggeriti da 16”, rappresenta infatti la configurazione ideale per affrontare percorsi tecnici e dislivelli come quello del Terminillo, dove il peso contenuto rappresenta un vantaggio concreto. L’evento é stata un’occasione per condividere la passione e lo spirito sportivo che da oltre vent’anni anima il club MX-5 Passion Roma. “L’MX-5 Passion Roma nasce nel 2002 dalla passione di alcuni Miatisti romani e negli anni é diventato un punto di riferimento per gli appassionati della roadster giapponese nel centro Italia. Il gruppo organizza regolarmente raduni tematici che raccolgono le MX-5 di tutte le generazioni, dalla NA dei primi anni ’90 fino alle piú recenti ND creando un ponte tra passato e presente. Attraverso il forum, che conta circa 1.200 iscritti, e le pagine social su Facebook, Instagram e YouTube, il club condivide esperienze, foto, video e consigli, offrendo anche un vero e proprio “garage virtuale” dove gli utenti si scambiano informazioni tecniche e raccontano la loro passione. Ma é soprattutto durante i raduni che questa passione prende vita: eventi che uniscono chi guida la propria MX-5 da trent’anni e chi l’ha appena scoperta, accomunati dallo stesso entusiasmo per un’auto diventata leggenda. A testimonianza del nostro spirito sportivo, grazie ad ACI e a Mazda Italia, l’MX-5 Passion Roma ha preso parte alla Coppa Carotti, portando sulle curve del Terminillo il cuore pulsante di una community viva, unita e profondamente legata al piacere autentico della guida. Percorrere queste strade prima che i veri piloti affrontino questo percorso ci fa sentire come la band che apre il concerto di una grande rock star!!” ha dichiarato Giovanni Paradiso, capogruppo dell’MX-5 Passion Roma. foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 04-Ago-25 14:43

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA