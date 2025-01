Mazda lancia la MX-30 e-Skyactiv R-EV 2025

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Sará disponibile a partire dalla prossima primavera la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV 2025 con nuove combinazioni cromatiche per la carrozzeria, un design interno affinato, connettivitá migliorata e una nuova versione speciale, la Nagisa. Introdotta nel 2023, la MX-30 e-Skyactiv R-EV é la proposta Mazda nel segmento delle ibride plug-in compatte. Le sue porte “a farfalla”, che richiamano quelle della coupê sportiva Mazda RX-8, migliorano l’accesso ai posti posteriori rispetto ad una coupê tre porte, lasciando intatta la linea con montante posteriore spiovente. Dotata di un motore elettrico e dell’esclusivo motore rotativo a benzina Mazda come range extender, la MX-30 R-EV offre un’autonomia puramente elettrica di 85 km, sufficiente per gli spostamenti quotidiani, e un’autonomia totale fino a 630 km, ideale per coprire le lunghe distanze senza ansia da ricarica. Il modello 2025 presenta una gamma modificata di tre combinazioni cromatiche multitono: Carrozzeria Ceramic White con tetto Brilliant Black, ed elemento laterale cambiato da Gray a Brilliant Black; Carrozzeria e tetto Jet Black con elemento laterale Silver; Carrozzeria Soul Red Crystal con tetto ed elemento laterale Brilliant Black. La gamma dei cinque colori monocromatici rimane invariata. Il design interno raffinato ora include una modifica al colore del sughero, che passa da naturale a scuro in tutta la gamma. Mentre gli allestimenti Exclusive-Line sono stati aggiornati con tessuto nero e similpelle “Urban Expression”; gli allestimenti Makoto e Makoto Plus sono ora disponibili esclusivamente con tessuto bianco e similpelle “Modern Confidence”. L’HMI (Human Machine Interface) e la connettivitá sono state migliorate grazie a un display centrale piú grande, che passa da 8,8″ a 10,25 pollici con ora funzionalitá touchscreen, in particolare nell’uso di Apple CarPlay e Android Auto che ora sono anche collegabili anche in modalitá wireless. L’aggiornato sistema di navigazione indica l’autonomia sulla mappa e suggerisce le stazioni di ricarica lungo il percorso. I punti di interesse (POI) possono ora essere ricercati online. Inoltre, le due porte di ricarica sono state aggiornate da USB-A a USB-C. Il tetto apribile e il Driver Assistance and Sound Pack, che comprende funzionalitá avanzate di assistenza alla guida e un sistema audio Bose a 12 altoparlanti, in precedenza disponibili come opzioni per la Makoto, fanno ora parte del nuovo allestimento Makoto Plus. La nuova versione speciale Nagisa é disponibile in tre colorazioni multitono che abbinano carrozzeria ed elemento laterale in Zircon Sand, Machine Gray o Ceramic White con il tetto nero. I cerchi in lega da 18 pollici nero metallizzato e l’ala caratteristica anteriore placcata in nero accentuano il carattere sportivo della Nagisa. Gli interni combinano il tessuto nero con la similpelle color terracotta per un’ambientazione peculiare. L’allestimento Nagisa offre le stesse dotazioni del Makoto aggiungendo il sistema audio Bose® a 12 altoparlanti del Makoto Plus. Il powertrain PHEV in serie e-Skyactiv R-EV é stato omologato secondo i canoni Euro 6e, ma la sua potenza rimane invariata. Il motore elettrico alimenta il veicolo con una potenza massima di 125 kW/170 CV e una coppia di 260 Nm, mentre il motore rotativo a benzina monorotore utilizza i suoi 55 kW/75 CV e 117 Nm per alimentare un generatore che ricarica la batteria durante la marcia. La MX-30 e-Skyactiv R-EV accelera da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e la sua velocitá massima é limitata elettronicamente a 140 km/h. I dati WLTP ponderati indicano un consumo medio di energia di 18,3 kWh/100 km, un consumo medio di carburante di 1,0 l/100 km ed emissioni medie di CO2 di 22 g/km. La MX-30 e-Skyactiv R-EV arriverá nelle concessionarie italiane nella primavera del 2025 con prezzi a partire da 38.520 euro. foto: ufficio stampa Mazda Italia (ITALPRESS). tvi/com 14-Gen-25 15:26

