Mazda lancia una nuova campagna di incentivi

ROMA (ITALPRESS) – Nuova campagna di incentivi su tutta la gamma Mazda, con offerte finanziarie competitive pensate per agevolare l’acquisto di una nuova vettura. Questa iniziativa esclusiva conferma l’impegno della casa giapponese nel supportare i consumatori, offrendo condizioni vantaggiose per rendere l’esperienza Mazda ancora piú accessibile, senza rinunciare a qualitá, tecnologia e piacere di guida. Mazda, riconosciuta per la sua innovazione tecnologica e il design sofisticato, ha costruito il proprio successo sulla Right Price Policy, che garantisce un perfetto equilibrio tra equipaggiamento, tecnologia e prezzo. Con gli incentivi, Mazda continua a rafforzare questa filosofia, rendendo accessibili dei modelli altamente competitivi e dal valore duraturo. Si tratta di un approccio che privilegia la sostenibilitá e la praticitá, mirando a un equilibrio tra performance, comfort, efficienza nei consumi e funzionalitá. Gli incentivi Mazda si applicano a tutti i modelli, offrendo un contributo economico significativo, che permetterá ai clienti di risparmiare su tutte le sue vetture in gamma dalle compatte ai SUV. La promozione é valida presso tutti i concessionari ufficiali Mazda fino al 30 settembre 2025, e permette di usufruire di vantaggi fino a 6.250 euro sul prezzo di listino, affiancati da un minitasso promozionale al 3,99%. L’offerta é accessibile mediante soluzioni di finanziamento personalizzate e prevede diverse opzioni di leasing, oltre alla permuta dell’usato, rendendo l’acquisto della nuova Mazda ancora piú vantaggioso. Inoltre, Mazda attraverso il suo approccio multi-solution che include tutte le soluzioni tecnologiche attualmente disponibili, dai motori a combustione ai PHEV e agli ibridi, fino ad arrivare alle auto completamente elettriche, conferma il proprio impegno nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilitá. Infatti, grazie all’approccio multi-solution Mazda, ben otto modelli che adottano in totale cinque diverse tecnologie sono accessibili a prezzi altamente competitivi. La Mazda2 Hybrid, in caso di rottamazione, é disponibile a partire da 18.990 euro, con 6.000 euro di sconto. È la compagna perfetta per coloro che nella guida cittadina preferiscono la comoditá della trasmissione automatica e i minori consumi possibili. Infatti, la tecnologia full Hybrid offre il confort della guida elettrica e la praticitá delle auto a benzina: il meglio dei due mondi. La medesima formula é pensata per chi non vuole rinunciare al fascino delle linee sinuose della Mazda3, il cui prezzo di partenza é di 24.300 euro con 3.550 euro di sconto, in caso di permuta. Il design, la tecnologia sofisticata dei suoi motori benzina Mild Hybrid e-Skyactiv G e lo stile di guida sportivo conquistano anche i guidatori piú esigenti, Mazda3 é pura gioia su strada. La Mazda CX-30 Homura, il crossover ibrido con il fascino del coupê e lo stile di un SUV, é disponibile sempre in caso di permuta, a partire da 26.900 euro, con 4.150 euro di sconto. Profondamente radicata nell’estetica giapponese, la Mazda CX-30 combina dinamismo eccezionale ed eleganza minimalista. Un crossover compatto costruito utilizzando le tecnologie piú sofisticate ed esclusive, come l’eccezionale motore e-Skyactiv G da 140 CV, con una grande agilitá e consumi ridotti. La Nuova Mazda6e, la prima berlina della Casa totalmente elettrica, pensata per chi desidera viaggiare in modo sostenibile con stile e comfort. Disponibile a partire da 40.850 euro in caso di permuta, con 3.000 euro di sconto, unisce design elegante, tecnologie avanzate e la qualitá costruttiva Mazda in una guida silenziosa e a zero emissioni. Mazda CX-60 2025, Il SUV di classe é disponibile a partire da 47.850 euro, con 6.000 euro di sconto in caso di permuta. La Mazda CX-60 unisce l’efficienza dell’ibrido plug-in alla trazione integrale, con materiali pregiati e tecnologie avanzate per un comfort di livello premium. La Mazda CX-80, con tre file di sedili, tecnologie di ultima generazione e un design che trasmette forza ed eleganza, é il SUV pensato per chi cerca il massimo comfort. Disponibile a partire da 57.550 euro in caso di permuta, con uno sconto di 6.250 euro, offre una nuova dimensione di viaggio per famiglie e professionisti esigenti. La Mazda MX-5, simbolo del piacere di guida, l’iconica roadster é disponibile a partire da 30.500 euro, con 1.900 euro di sconto in caso di permuta. Con la sua leggerezza, il cambio manuale e la trazione posteriore, regala emozioni autentiche ad ogni curva. La roadster per eccellenza, inconfondibile da oltre trent’anni. La Mazda MX-30 R-EV, il crossover elettrico dallo stile unico e l’esclusiva tecnologia Mazda con power generator con motore rotativo, che permette di avere una vettura elettrica senza l’ansia di ricarica, é disponibile da 33.750 euro in caso di permuta, con 4.770 euro di sconto. foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 03-Set-25 14:29

