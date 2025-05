Mazda main sponsor al Young Innovators Business Forum di ANGI

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha partecipato in qualitá di main sponsor al Young Innovators Business Forum, la prestigiosa manifestazione promossa da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), confermando il proprio impegno verso una mobilitá sostenibile, intelligente e profondamente centrata sull’essere umano. Il Forum, tra i principali appuntamenti dedicati all’innovazione in Italia e in Europa, rappresenta una piattaforma di confronto strategico sui temi della crescita economica, dello sviluppo tecnologico, della sostenibilitá e della transizione digitale. L’evento riunisce esponenti di primo piano del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico, offrendo una visione completa sulle sfide e le opportunitá per il futuro del Paese. Mazda, da sempre orientata all’innovazione responsabile, ha scelto di sostenere il Forum per ribadire il proprio impegno verso una mobilitá piú sostenibile, intelligente e centrata sull’uomo. La Casa di Hiroshima si distingue per un approccio progettuale unico, che integra tecnologie all’avanguardia con una visione umanocentrica del progresso. Nel corso della manifestazione, Mazda ha presentato la propria strategia di transizione energetica e digitale, illustrando l’importanza di un approccio multi-solution alla mobilitá. L’obiettivo é offrire tecnologie diversificate – dai motori a combustione interna efficienti fino ai modelli completamente elettrici – per rispondere in modo concreto e flessibile alle esigenze dei diversi mercati e clienti. Tra i progetti piú significativi condivisi durante il Forum, anche l’impegno di Mazda per la neutralitá carbonica entro il 2050, con tappe intermedie come la carbon neutrality dei propri stabilimenti globali entro il 2035. In linea con gli obiettivi europei, Mazda promuove una mobilitá a basse emissioni attraverso l’evoluzione costante della propria gamma e un’attenta informazione verso i consumatori. In tale contesto, delegata dell’azienda, ha preso parte al dibattito Erika Giandomenico, Used Car & Fleet Account Manager di Mazda Italia, la quale nel suo intervento ha illustrato la visione dell’azienda sull’innovazione: “In un settore in costante evoluzione come quello della mobilitá, Mazda si distingue per un approccio audace e umanocentrico, che trae ispirazione dal concetto giapponese di Kaizen, ovvero miglioramento continuo”. La filosofia progettuale di Mazda infatti si fonda su tecnologie all’avanguardia e su un concetto di guida che mette al centro il piacere e l’emozione, espresso attraverso il principio di Jinba Ittai – l’unione perfetta tra auto e guidatore. “Secondo Mazda l’obiettivo di una mobilitá a zero emissioni di CO2 non puó essere perseguito con una sola tecnologia, ma richiede un approccio olistico, che consideri tutte le soluzioni disponibili, soprattutto nella fase di transizione. È importante offrire la tecnologia piú adatta in base al cliente e al contesto economico-sociale in cui viene applicata. Per questo motivo, Mazda ha scelto un approccio multi-soluzione: crediamo che non esista una soluzione unica per tutti, bensí soluzioni multiple per soddisfare le esigenze di vari mercati e clienti” ha dichiarato Erika Giandomenico. “Cosí, Mazda offre una gamma completa di veicoli e propulsioni, come motori a combustione interna, ibridi o elettrici, dotati delle rivoluzionarie tecnologie Skyactiv, per permettere ai clienti di individuare le opzioni piú adatte a loro, garantendo sempre un’eccellente esperienza di guida e impegnandosi a ridurre le emissioni di CO2 di ogni vettura. La nostra gamma di prodotti comprende quindi motori benzina e diesel molto efficienti con ibridazione leggera (MHEV), sistemi ibridi (HEV), sistemi ibridi plug-in (PHEV) e modelli 100% elettrici (BEV) come la nuovissima Mazda6e che arriverá in estate, dal design ricercato e tecnologia all’avanguardia. Dunque, Mazda si impegna a rendere i propri propulsori sempre piú efficienti e sta adottando veicoli completamente elettrici con l’obiettivo di sostituire in futuro le vetture con motore a combustione” conclude Erika Giandomenico. La partecipazione di Mazda al Young Innovators Business Forum conferma dunque la volontá dell’azienda di essere protagonista della trasformazione del settore automotive, fedele alla propria identitá e impegnata a creare valore reale per le persone attraverso l’innovazione. foto: ufficio stampa Mazda Italia (ITALPRESS). tvi/com 24-Mag-25 09:19

