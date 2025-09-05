Mazda porta al Minardi Day le versioni speciali MX-5 2025

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Quest’anno, per la prima volta, Mazda parteciperá al Minardi Day, l’evento che celebra motorsport, storia e passione per la guida all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto e velocitá, che si conferma tra i piú attesi in Italia. Un festival unico che mette al centro le emozioni vere, i motori che fanno battere il cuore e la possibilitá di vivere da vicino l’esperienza della pista, incontrando campioni, giornalisti e protagonisti dello sport motoristico. In questo contesto carico di energia e autenticitá, Mazda sará presente per supportare il gruppo Emilia-Romagna della Community MX-5, dimostrando ancora una volta il suo impegno concreto verso i clienti e gli appassionati della sua iconica roadster. Acquistare una MX-5 infatti, significa molto piú che possedere un’auto sportiva: vuol dire entrare in una community esclusiva di appassionati, dove si condividono valori, esperienze ed eventi come il Minardi Day. Una rete nazionale viva e coinvolgente, che va oltre la semplice proprietá e diventa vera passione condivisa. Protagonista del box Mazda sará la nuova MX-5 Homura 1.5L, evoluzione di un modello che incarna come nessun altro i valori di purezza, agilitá e divertimento alla guida. Il nome Homura, che in giapponese significa “fuoco ardente”, rappresenta perfettamente la passione e la forza interiore che animano questa versione esclusiva, pensata per offrire un’esperienza di guida ancora piú coinvolgente e autentica. Questa serie speciale aggiunge alla raffinata e sofisticata cifra tecnologica di MX-5 dei componenti di pregio che ne accentuano il carattere sportivo, come i retrovisori esterni con guscio nero lucido, i sedili sportivi Recaro® rivestiti in pelle e tessuto scamosciato, i cerchi forgiati ultraleggeri della Rays e le pinze freno Brembo a 4 pompanti di colore rosso. Queste ultime rendono la forza frenante e la resistenza adatte ad un prolungato uso in pista mentre i cerchi forgiati della Rays contribuiscono a ridurre il peso delle masse sospese regalando ancora piú reattivitá al sofisticato schema di sospensioni della MX-5. Con oltre un milione di esemplari venduti nel mondo, la Mazda MX-5 continua ad essere la roadster piú amata di sempre. La sua ricetta, basata su un perfetto equilibrio tra leggerezza, reattivitá e design continua ad affascinare generazioni di guidatori. Al Minardi Day 2025, sará possibile riscoprirla nella sua forma piú autentica, in un ambiente che celebra l’essenza delle auto sportive. Durante l’evento, Mazda offrirá a clienti, visitatori e membri della Community MX-5 l’opportunitá esclusiva di vivere la pista da passeggeri in giri mozzafiato al fianco di piloti professionisti, giornalisti, divulgatori e content creator che condividono la stessa passione per la guida. La partecipazione di Mazda nasce dal desiderio di condividere valori affini allo spirito che ha da sempre contraddistinto la Scuderia Minardi: resilienza, determinazione e ricerca dell’essenza piú autentica della guida. Una visione che riflette pienamente la filosofia del marchio giapponese, da sempre orientato verso la purezza della guida, l’innovazione tecnologica e un approccio umano e genuino alla passione per l’automobile. Questa collaborazione rappresenta un’opportunitá per celebrare valori comuni, unendo il presente con il ricordo di uno dei capitoli piú iconici nella storia delle corse su strada. foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 05-Set-25 13:48

