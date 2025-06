McLaren subito in evidenza in Austria, quinto tempo per Leclerc

agenzia

Norris e Piastri i piú veloci nel venerdí di libere in Austria SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – La McLaren torna a dominare nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025. Dopo che in mattinata era stato George Russell su Mercedes a mettere in fila tutti in 1’05″542, nell Fp2 si prendono la scena Lando Norris e Oscar Piastri, abbassando di circa un secondo il crono di riferimento: 1’04″580 il tempo fatto registrare da Norris, che rifila un decimo e mezzo al compagno di squadra, con Max Verstappen terzo con la Red Bull padrona di casa a 0″318. Dopo avere lasciato al mattino il volante a Dino Beganovic, Charles Leclerc si presenta in pista nella seconda sessione ma non va oltre il quinto posto, alle spalle anche di Lance Stroll (Aston Martin), a piú di mezzo secondo dal leader della classifica. Decima l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che precede di pochi decimi la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xq6/glb/red 27-Giu-25 18:27

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA