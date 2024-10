Medicina, Bernini “Stop al numero chiuso e ai test d’ingresso”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dalla 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalitá di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. La riforma prevede l’abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l’iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. L’obiettivo é la riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie in un’ottica di sostenibilitá sia per gli Atenei che per l’SSN. Il disegno di legge di delega al Governo mira a garantire una selezione piú equa, basata sulle competenze acquisite degli studenti. L’accesso sará infatti regolato attraverso i crediti formativi e la posizione in una graduatoria nazionale raggiunta. “Questa giornata rappresenta un passo storico per garantire a tutti i ragazzi l’opportunitá di diventare professionisti in ambito medico – ha dichiarato il ministro dell’Universitá e della ricerca, Anna Maria Bernini -. Il fabbisogno di futuri nuovi medici é di 30mila professionisti i piú nei prossimi sette anni. Per soddisfarlo abbiamo giá aumentato i posti disponibili per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e veterinaria. Ma con oggi rivediamo completamente i criteri di selezione. Per il primo anno aboliamo il numero chiuso e i test d’ingresso, ma prevediamo un semestre-filtro con esami caratterizzanti, i cui risultati saranno comunque riconosciuti per percorsi formativi alternativi. In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi, ma garantiamo anche una preparazione di qualitá attraverso un’offerta formativa d’eccellenza”. La riforma include, inoltre, iniziative di orientamento giá durante gli ultimi anni di scuola secondaria, con percorsi specifici per favorire l’ingresso nei corsi di laurea. Gli studenti potranno beneficiare di una formazione mirata e, in caso di mancata ammissione al secondo semestre, del riconoscimento dei crediti acquisiti per proseguire in altri percorsi di studio. “Questa strategia mira a ottimizzare le risorse disponibili e garantire una preparazione di qualitá in un settore cruciale per il Paese”, spiega il ministero dell’Universitá e della Ricerca in una nota. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 16-Ott-24 12:29

