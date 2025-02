Medicinali e sostanze dopanti sequestrati, 23 arresti e 138 denunce

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno concluso “SHIELD V”, acronimo di Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development, vasta operazione internazionale finalizzata al contrasto della criminalitá farmaceutica e alla tutela della salute. L’operazione si é sviluppata da aprile a novembre 2024 sotto la direzione di Eueopol e con la partecipazione di 30 tra Paesi membri dell’Unione Europea ed extra UE, nonchê di diverse organizzazioni internazionali quali l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietá intellettuale (EUIPO), l’Ufficio Europeo Antifrode (OLAF) e l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), riproponendo lo schema organizzativo di coordinamento, cooperazione e scambio informativo tra gli Stati aderenti positivamente sperimentato nelle precedenti edizioni. L’azione congiunta ha affrontato in maniera globale il fenomeno del cosidetto pharma crime, inteso comecontraffazione, diversion dalla catena legale di approvvigionamento, furti e traffico illecito, mediante lo svolgimento di targeted actions in materia di doping, medicinali e principi attivi farmacologici. Sequestrati circa 125.000 unitá di farmaci, anche ad azione dopante, presso i maggiori hub di smistamento poste e corrieri sul territorio italiano. I risultati conseguiti dalle varie articolazioni dei Reparti Tutela Salute sul territorio nazionale si sono sostanziati nell’esecuzione di 967 attivitá ispettive e di controllo, con l’apertura di 11 attivitá investigative, per un totale di 138 soggetti segnalati all’Autoritá Giudiziaria e 23 arresti; scoperto 1 laboratorio clandestino e smantellati 2 gruppi criminali. Ingenti i sequestri di medicinali e di sostanze dopanti di diverse tipologie, di integratori nonchê di dispositivi medici e di prodotti di vario genere: oltre 8.800 confezioni e circa 95.000 unitá posologiche di farmaci in diverse forme farmaceutiche (compresse, fiale, iniettabili, polveri), contenenti principi attivi di varia indicazione terapeutica, principalmente riconducibili ad anabolizzanti, dimagranti, antibiotici, antinfiammatori e farmaci per la disfunzione erettile, Il valore commerciale di tutti i sequestri raggiunge la cifra di oltre 2,6 milioni di euro. Peculiare settore di indagine riguarda la lotta al fenomeno del doping sia nell’ambito delle attivitá sportive amatoriali che professionali. Gli ispettori investigativi antidoping, presenti in tutti i NAS dislocati sull’intero territorio nazionale e appositamente formati per la specifica attivitá, hanno eseguito 47 verifiche antidoping, sia “in” (40) che “out” (7) competition, che hanno consentito di sottoporre a controllo 161 atleti dei quali 4 sono risultati positivi. L’attivitá si é avvalsa della collaborazione di Nado Italia, alla luce dell’intesa sottoscritta con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Rilevante é risultata anche l’attivitá di oscuramento di 286 siti web di vendita illegale di farmaci contraffatti, tramite provvedimenti amministrativi del Ministero della Salute tesi a tutelare la salute pubblica mediante l’impedimento dell’accesso ai siti pericolosi. Complessivamente1 l’Operazione “SHIELD V”, condotta nei territori dei vari Paesi aderenti, ha permesso di individuare 4 laboratori clandestini e condurre indagini su 52 organizzazioni criminali; sequestrare migliaia di medicinali, materie prime e prodotti dopanti di vario genere, per un totale di oltre 4.800.000 milioni di unitá, in varie forme farmaceutiche, con quantitativi pari a 108 litri e piú di 400.000 kg e e un valore commerciale di 11,1 milioni di euro; deferire alle competenti autoritá giudiziarie 418 soggetti. L’attivitá antidoping si é, invece, concretizzata in circa 4.000 controlli ad atleti, tra “in” e “out” competitio. – Foto: ufficio stampa Nas – (ITALPRESS). pc/com 06-Feb-25 08:30

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA