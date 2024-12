Medio Oriente, Crosetto “Italia impegnata per pace e stabilitá”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Stasera ho avuto un colloquio telefonico molto importante e molto cordiale con il mio omologo israeliano, Israel Katz. É stata un’occasione importante per ribadire come l’Italia consideri il cessate il fuoco in Libano come pure, e come sarebbe auspicabile, a Gaza e in tutta la Palestina, un’opportunitá cruciale per la stabilitá della regione, da non disperdere nê sprecare. Ho riaffermato l’impegno dell’Italia a favorire la pace e la stabilitá nel Medio Oriente, sottolineando l’importanza che il cessate il fuoco attuale sia rispettato da tutte le parti. Questo é, per quanto mi riguarda, un punto fondamentale al fine di sostenere il processo di pace”. Cosí il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Un processo di pace fragile e precario, ma essenziale, in cui Unifl, di cui l’Italia é il secondo contributore, potrá giocare un ruolo sempre piú importante. Nel corso del colloquio, ho espresso anche una forte preoccupazione per la crescente destabilizzazione in corso in Siria e ho ribadito la necessitá di prevenire ulteriori escalation che avrebbero conseguenze disastrose in una regione giá duramente provata da guerre e conflitti recenti e lontani. Ho confermato l’impegno della Difesa Italiana a lavorare con determinazione per la pace e la sicurezza nella regione”, conclude Crosetto. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- ads/com 05-Dic-24 20:22

