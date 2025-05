Medio Oriente, Crosetto “Netanyahu sta sbagliando tutto”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo italiano é quello che ha avuto le posizioni piú chiare e univoche su Gaza: ho sempre cercato di discernere tra Hamas e il popolo palestinese, non abbiamo mai smesso di dire che l’unica soluzione era due popoli e due Stati e non abbiamo mai smesso di aiutare il popolo palestinese”. Cosí il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite a Quarta Repubblica in onda stasera su Rete4. “Netanyahu sta sbagliando tutto perchê la guerra ad Hamas é legittima e sacrosanta, ma ha dei limiti che lui ha superato. Va combattuta in un altro modo, non sacrificando innocenti e non creando le condizioni di alimentare a vita Hamas: ogni bambino che perde un padre é un potenziale terrorista in futuro, ogni padre che perde un figlio é un potenziale affiliato ad Hamas. Bisogna liberare da questa morsa di violenza il popolo palestinese e ridargli cibo, medicine e luoghi dove vivere”, ha aggiunto. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- xd8/ads/red 26-Mag-25 19:07

