Medio Oriente, Ghribi “Ascoltare gli appelli del Papa contro la guerra”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho riflettuto a lungo sui contenuti della mia conversazione con il Santo Padre di pochi giorni fa e confesso che qualcosa di intenso e profondo é rimasto dentro di me. Principalmente la conferma della profonditá spirituale di Papa Francesco, un uomo capace di unire ogni oltre barriera religiosa appellandosi a quella fratellanza umana che supera tutte le divisioni”. Lo ha detto Kamel Ghribi, presidente di GKSD Investment Holding e vicepresidente del Gruppo San Donato. “Proprio questo senso di fratellanza – aggiunge – dovrebbe ispirare tutti i leader in questo tempo cosi violento e belligerante. Dovrebbe suggerire che le guerre portano solo odio e devastazione, avvelenano i rapporti tra gli uomini e i popoli e forse neanche decenni saranno sufficienti a far dimenticare le lacrime e il sangue versati. E sempre il senso di fratellanza dovrebbe suggerire uno sguardo piú clemente nei confronti dei bambini, vittime innocenti di conflitti che non hanno deciso e non possono capire. Bambini che sono anche le prime vittime di trafficanti di esseri umani spietati organizzatori di flussi migratori illegali”. “E’ giunta l’ora della responsabilitá – prosegue – per chi é chiamato a decidere sulla pace e sulla guerra e in questa ora cosi drammatica dal profondo del cuore esprimo l’auspicio che tutti ascoltino le invocazioni, le preghiere e gli appelli del Santo Padre. Auguro a Papa Francesco ogni successo nel corso del viaggio piú lungo del suo pontificato. Il Papa percorrerá, tra strada e volo, 33.000 chilometri in dieci giorni. Il viaggio lo porterá in Indonesia, in Papua Nuova Guinea a Timor Est e infine a Singapore”. -foto ufficio stampa GKSD – (ITALPRESS). mgg/com 03-Set-24 12:43

