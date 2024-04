Medio Oriente, Meloni “Preoccupazione per ulteriore destabilizzazione”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi iraniani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore della regione e continuiamo a lavorare per evitarla”. Lo scrive su X il premier Giorgia Meloni. Foto agenzia Fotogramma (ITALPRESS). abr/red 14-Apr-24 13:22

