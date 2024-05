Medio Oriente, Meloni “Sostegno Italia a sforzi per un cessate il fuoco”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro palestinese, Mohammed Mustafa. Il Presidente Meloni ha ribadito il sostegno italiano a tutti gli sforzi in atto per un cessate il fuoco sostenibile, il rilascio di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas e un salto di qualitá nell’assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza. A quest’ultimo riguardo, é stato sottolineato il forte impegno italiano a favore della popolazione civile di Gaza anche attraverso ulteriori finanziamenti per l’iniziativa “Food for Gaza”. Nel corso del colloquio, il Presidente Meloni ha ribadito la necessitá di riavviare un processo politico che conduca a una pace duratura basata sulla soluzione dei due Stati. Lo si legge in una foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). tvi/com 25-Mag-24 11:59

