Medio Oriente, Schlein “Serve subito il cessate il fuoco”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo é un orrore senza fine, di fronte al quale non basta condannare e deprecare. Cosí come non basta piú davanti all’uccisione da parte dell’esercito israeliano di operatori umanitari di WCK. Serve giustizia, punendo chi ha commesso questo crimine di guerra e serve fermare questo massacro dando seguito a quello che ha chiesto anche l’ONU: cessate il fuoco subito. Non c’é altra strada”. Cosí in una nota la segretaria del PD Elly Schlein. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 02-Apr-24 21:23

