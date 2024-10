Medio Oriente, Tajani “Disattesi gli accordi e mi aspetto delle scuse”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “È inaccettabile ció che é successo a danno di alcune postazioni di Unifil nel Sud del Libano, é inaccettabile che per errore o ancora peggio intenzionalmente vengano colpite basi di Unifil. Da un paio di settimane il governo italiano avvertiva quello israeliano di questo pericolo: io stesso ho chiamato tre volte negli ultimi giorni il mio collega israeliano Israel Katz. E poi, visto che abbiamo stabilito da anni un rapporto molto intenso, ho chiamato due volte il presidente Herzog”. Cosí il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista al Corriere della Sera, torna sullo scenario in Medio Oriente. “Israele puó difendersi militarmente, ha tutto il diritto di rispondere al barbarico assalto del 7 ottobre. Ma le sue operazioni devono rispettare in ogni momento il diritto internazionale, i civili e in questo caso i contingenti delle Nazioni Unite. Mi hanno sempre risposto che comprendevano pienamente i nostri messaggi, che avrebbero garantito le nostre indicazioni a chi opera sul campo” continua Tajani. “Purtroppo vedo che i risultati sono diversi da quanto ci é stato garantito. Mi auguro che adesso da Israele arrivino le scuse e la condanna per quanto é accaduto. Bene che l’ambasciata di Israele abbia annunciato l’apertura di una inchiesta». “Gli italiani si stanno comportando da veri portatori di pace – prosegue Tajani – Li stiamo seguendo come figli, chiediamo aggiornamenti minuto per minuto. Noi facciamo tutto quello che é in nostro possesso per garantire l’integritá di questi ragazzi ma la missione deve andare avanti per garantire la pace e impedire che la situazione degeneri”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). pc/com 11-Ott-24 08:55

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA