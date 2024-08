Medio Oriente, Tajani “Far prevalere il buon senso”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che tutti quanti debbano far prevalere il buon senso” per “evitare una guerra totale nell’area: tutti i tentativi che stiamo facendo sono per far prevalere sempre il buon senso, siamo d’accordo con la posizione degli Stati Uniti di intervenire ancora con piú determinazione per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Quello é il punto chiave, da lí parte tutto”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Radio anch’io” su Rai Radio 1. “Dobbiamo intervenire per far liberare gli ostaggi israeliani e per evitare ancora morti nella popolazione civile palestinese: questo é l’elemento fondamentale, dobbiamo spingere perchê ció accada”, ha spiegato. “Stiamo aiutando molto la popolazione civile a Gaza con il progetto Food for Gaza di aiuti alimentari e di beni sanitari che ha ottenuto il sostegno sia dell’Autoritá Nazionale Palestinese, sia del governo israeliano: questo dimostra quanto l’Italia possa essere un paese in grado di parlare con tutti”. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). xi2/mgg/red 01-Ago-24 09:07

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA