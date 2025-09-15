Medio Oriente, Tajani “Favorevoli a sanzioni piú dure a coloni violenti”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti a esaminare e valutare le proposte della Commissione Europea” sulle sanzioni a Israele. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’apertura dell’anno accademico della S.I.O.I., Societá Italiana per l’Organizzazione Internazionale, e della 56° edizione del Corso di preparazione al concorso per la Carriera diplomatica. “Siamo favorevoli a dare immediatamente sanzioni piú dure ai coloni che hanno commesso violenze nel Cisgiordania – ha aggiunto -. Sanzioni che abbiamo giá inflitto ad altri coloni, quindi non é vero come dice qualcuno che noi non abbiamo inflitto sanzioni ai coloni. Credo che si possano rafforzare e che si possa anche incrementare il numero di destinatari delle sanzioni, perchê é inaccettabile quello che accade. Noi siamo contrari assolutamente agli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ci sono degli accordi internazionali e vanno rispettati, quindi la Cisgiordania non puó essere occupata da Israele”. “Non vogliamo fare nessuna provocazione, siamo insieme ai Paesi arabi a lavorare per il futuro, dopo che ci sia un rapido, mi auguro, cessate il fuoco. Sicuramente ci dovrá essere una Palestina senza Hamas, che é corresponsabile di quanto sta avvenendo”, ha aggiunto. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 15-Set-25 16:03

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA