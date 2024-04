Medioriente, Tajani “Situazione tesa, rischio escalation”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – In Medioriente “purtroppo la situazione é molto tesa e i rischi di una escalation ci sono”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali dell’Economia organizzati a Milano da Forza Italia. “Ieri ho parlato per un’ora con il ministro degli Esteri dell’Iran e ho invitato alla prudenza. Mi sono preoccupato di tutelare i militari italiani che sono al confine tra Libano e Israele e ho insistito sulla necessitá di garantire il traffico mercantile attraverso Suez e il Mar Rosso. Mi é stato detto che gli Houthi non attaccheranno mercantili che non portano armi ad Israele”, ha aggiunto. “Invitiamo tutti alla prudenza: vogliamo una de-escalation e non un’escalation. Perchê poi un attacco provoca una reazione e la reazione provoca la contro reazione. Il messaggio di pace, positivo, che dá l’Italia che é un paese amico di Israele ma che vuole avere dialogo con tutti i Paese di quell’area, é quello di essere tutti quanti sempre piú prudenti quando si compiono azioni di tipo militare”, ha concluso. (ITALPRESS). – Foto: xh7/Italpress – xh7/ads/red 13-Apr-24 15:23

