Meloni a Herzog, Italia con Israele ma preoccupa situazione a Gaza

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog. Il presidente Meloni ha ribadito la vicinanza del Governo italiano a Israele e la ferma condanna del terrorismo di Hamas. Il presidente del Consiglio ha inoltre rinnovato l’impegno italiano per la de-escalation a livello regionale, ricordando il ruolo svolto dal contingente italiano al confine con il Libano tramite Unifil e ribadendo la forte preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Nel sottolineare l’importanza di giungere al piú presto ad un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, lavorando nella prospettiva di una soluzione a due Stati, il presidente Meloni ha assicurato che l’Italia continuerá a sostenere la mediazione Usa e a portare assistenza alla popolazione civile palestinese, attraverso l’iniziativa “Food for Gaza”. (ITALPRESS). – Foto: Palazzo Chigi – ads/com 25-Lug-24 13:50

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA