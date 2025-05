Meloni a Leone XIV “Il mondo ha disperato bisogno di pace”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Santo Padre, Le porgo le felicitazioni mie personali e del Governo italiano per la Sua elezione al Soglio di Pietro. I Signori Cardinali, guidati dallo Spirito Santo, hanno individuato nella Sua persona la guida della Chiesa universale. Lo hanno fatto consapevoli del fatto che il mondo sta affrontando un “tornante della storia tanto difficile quanto complesso”, come ha ricordato il Cardinale Decano nell’omelia pronunciata durante la Messa pro eligendo Romano Pontifice, caratterizzato da sfide epocali che mettono in discussione le nostre certezze e richiamano chiunque ha responsabilitá a scelte coraggiose per il bene dei popoli”. Cosí il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella lettera inviata a Papa Leone XIV. “L’Italia ha un legame indissolubile col Vicario di Cristo. Non si potrebbero comprendere l’identitá, la storia e la cultura della nostra Nazione al di fuori di quella che San Giovanni Paolo II, nel suo storico discorso al Parlamento italiano, definí la “linfa vitale” costituita dalla fede in Cristo – sottolinea Meloni -. La nostra casa si fonda sulla sintesi straordinaria tra fede e ragione. Sintesi che ha permesso alla civiltá italiana ed europea di concepire un mondo nel quale la persona é centrale, la vita é sacra, gli uomini sono liberi e di eguale dignitá, lo Stato e la Chiesa sono distinti ma si rispettano reciprocamente, e crescono insieme. Civiltá che rispetta le identitá altrui senza peró rinnegare la propria, e che costruisce pace laddove altri seminano morte e distruzione”. “Pace di cui il mondo ha disperato bisogno e che Lei, dalla Loggia della Benedizioni, ha invocato piú volte, richiamando l’incessante e instacabile azione portata avanti dal compianto Papa Francesco – conclude il premier -. Gli italiani guarderanno a Lei come guida e punto di riferimento, riconoscendo nel Papa e nella Chiesa quell’autoritá spirituale e morale che deriva dal suo inesauribile messaggio di amore, caritá e speranza, che sgorga dalla Parola di Dio”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 08-Mag-25 21:27

