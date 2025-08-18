Meloni a Washington per il vertice con Trump e Zelensky

agenzia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova a Washington per partecipare all’incontro con il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e con gli altri leader europei. L’inizio del bilaterale tra il presidente Usa e Zelensky é in programma alle 13.15, ore 19.15 in Italia. Alle 14.15, alle ore 20.15 italiane, Trump saluterá i leader europei, con i quali ci sará una foto di famiglia. Infine, alle 15, ore 21 in Italia, é in agenda l’incontro multilaterale. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/r 18-Ago-25 08:37

