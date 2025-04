Meloni atterrata negli Stati Uniti per l’incontro con Trump

agenzia

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, é atterrata negli Stati Uniti, alla Joint Base Andrews, nei pressi di Washington, in vista dell’incontro programmato per le ore 12.00 di domani (le 18 in Italia) alla Casa Bianca con il Presidente Donald Trump. Meloni e la delegazione italiana saranno ospiti di Trump, presso la Blair House, dove alloggeranno fino al termine della visita. – foto, screenshot video Ambasciata Italiana a Washington – (ITALPRESS). xp6/mgg/vbo/red 16-Apr-25 21:55

