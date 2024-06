Meloni “C’é chi mi vorrebbe massacrata e a testa in giú”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Alla Camera dei deputati una parlamentare dei 5 Stelle ha evocato per noi Piazzale Loreto, in pratica io dovrei essere massacrata e appesa a testa in giú”. Cosí il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una diretta social. “Noi siamo patrioti che sanno quale sia il verso della bandiera tricolore quando la sventolano e che lavorano perché tutti i cittadini di questa Nazione abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunitá, dimostrando che si sarebbe potuto fare anche prima. Forse lo sa anche l’opposizione, forse per questo sono cosí nervosi e usano irresponsabili toni da guerra civile, perchê non hanno argomenti nel merito. Io penso che le parole e i modi violenti che usa la sinistra, non solo sull’Autonomia ma su tutte le riforme, non siano altro che una difesa disperata dello status quo”, ha aggiunto. “La sinistra manda in giro liste di proscrizione dei parlamentari del Sud che hanno approvato l’Autonomia differenziata per incitare l’odio contro di loro”, ha spiegato Meloni, sottolineando poi come “sul premierato ci accusano di deriva autoritaria, poi si scopre che lo proponeva anche il Pds di Achille Occhetto circa 30 anni fa, in pratica Occhetto era molto piú avanti di Elly Schlein. Anche qui vengono smentiti”. (ITALPRESS). – Foto: Palazzo Chigi – xb1/ads/red 25-Giu-24 12:31

