Meloni “C’é margine per costruire una maggioranza diversa in Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che l’Europa debba soprattutto cambiare le proprie prioritá, penso che debba tornare a un principio di sussidiarietá dove fa meno cose ma le fa meglio. Oggi c’é il margine per costruire una maggioranza diversa nel Parlamento europeo e quindi un’Europa diversa che faccia politiche diverse. Ho giá dimostrato che le cose si possono cambiare con coraggio e buon senso, un’Italia che sa assumere il suo ruolo, che non va a rimorchio degli altri puó fare da capofila su molte questioni, puó indicare la rotta all’Ue”. Cosí il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a “Giú la maschera” su Rai Radio1. “Penso che l’Italia sia tornata centrale e noi dovremmo essere contenti di questo, possiamo fare la differenza, siamo gli unici come conservatori che possono portare a un cambio di passo. Con von der Leyen ho costruito un rapporto istituzionale com’era giusto fare perchê io penso a portare a casa i risultati”, aggiunge. Poi un passaggio sui temi internazionali come il prossimo G7 a presidenza italiana e il conflitto tra Russia e Ucraina. “Se la Russia avesse voluto la pace non avrebbe mosso guerra. Sono molti mesi che sento dire che le cose vanno molto male, questa é molta parte della propaganda russa perchê i dati dicono altro, se oggi c’é una possibilitá negoziale é esattamente perchê noi abbiamo reso” complicata “quella che doveva essere una guerra lampo dell’idea imperialista russa. Attenzione a rincorrere una certa propaganda. Oggi si comincia a ragionare di tavoli negoziali grazie a quelli che hanno reso il tentativo espansionistico russo difficile. La Russia ha invaso il territorio ucraino – evidenzia -, se vuole la pace si puó ritirare. Il G7 é un luogo dove si discute di grandi temi e si cerca di portare a soluzioni condivise. Per la presidenza italiana é un’occasione che ci permette di portare le nostre prioritá. Quello che emergerá lo vedremo perchê siamo ancora in fase di negoziazione, tra le prioritá che abbiamo portato ci sono il tema dell’Africa e dell’Intelligenza Artificiale che é la piú grande sfida sulla quale noi ci confrontiamo e vedo una politica abbastanza lenta nel dare le risposte rispetto ad una tecnologia che puó cambiare tutto”. Infine, la riforma del premierato e la Rai. “Chi viene scelto dagli italiani per governare deve avere 5 anni per poterlo fare perchê l’instabilitá, soprattutto sul piano della nostra credibilitá ed economico, é stata la madre di tutti i nostri problemi. Per questo io considero questa riforma la madre delle riforme, ovvero quella che risolve moltissimi problemi”. La riforma del premierato “non la vogliono Pd e M5S che sono le forze della conservazione dello status quo – prosegue -, vogliono continuare a fare i governi nel palazzo, la proposta del Pd é raddoppiare i senatori a vita, il M5S propone il cancellierato alla tedesca. Io penso che invece si debba cambiare perchê le cose non hanno funzionato con i governi fatti nei palazzi con maggioranze mai scelte, con programmi mai votati, addirittura con presidenti che non erano conosciuti”. La Rai “la immagino come un’azienda piú plurale di quanto non lo sia stata in passato. Il problema non é ‘vogliamo una Rai indipendente’, ma vogliamo una ‘Rai dipendente con la sinistra al governo e indipendente quando la sinistra é all’opposizione’. Hanno occupato manu militari un’azienda come la Rai e, oggi che cerchiamo di creare un sistema piú plurale, loro vanno su tutte le furie perchê evidentemente ritengono che il servizio pubblico appartenga a loro. Se si vuole mettere mano alla riforma della Rai perché la riforma fatta dal Pd non va bene, bene, ma non credo che sia una competenza che spetti al governo a differenza di quanto fatto da altri, credo che sia una competenza che spetta al Parlamento”, conclude Meloni. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xb1/sat/red 27-Mag-24 10:24

