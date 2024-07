Meloni “Chiari con la Cina, smetta di aiutare la Russia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Con Xi Jinping é stato un confronto franco e rispettoso su tutte le materie sulle quali la Cina resta un interlocutore indispensabile e lo abbiamo fatto con trasparenza. Penso e spero che sia utile per ingaggiare in interlocutore molto importante in questo momento”. Cosí la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a Pechino. “Ho ribadito che l’aggressione della Russia all’Ucraina é un attacco frontale alla convivenza pacifica fra i popoli e alle regole del diritto internazionale”, ha aggiunto. Quanto al sostegno della Cina alla Russia, “dicuramente noi siamo stati abbastanza chiari nel porre la questione provando a ragionare insieme anche su quali siano gli interessi che ha ciascuno. Penso che la Cina non abbia alcuna convenienza in questa fase a sostenere la capacitá industriale russa, anche se come sappiamo non interviene direttamente, é evidente che questo crea una frizione perché lo abbiamo scritto in tutti i modi possibili e immaginabili e lo abbiamo ribadito e io spero che ci si renda conto che questa nazione puó giocare veramente un ruolo dirimente. Il presidente Xi diceva ieri che la Cina lavora sempre per la convivenza pacifica tra i popoli ecco mi piacerebbe che si facessero dei passi in questo senso”, ha concluso Meloni. (ITALPRESS). – Foto: Palazzo Chigi – ads/red 30-Lug-24 09:16

