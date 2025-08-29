Meloni “Disgustata da siti sessisti, la tutela della privacy é decisiva”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Sono disgustata da ció che é accaduto, e voglio rivolgere la mia solidarietá e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell’intimitá dai gestori di questo forum e dai suoi “utenti””. Cosí la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio con il Corriere della Sera. “È avvilente constatare che nel 2025 ci sia ancora chi consideri normale e legittimo calpestare la dignitá di una donna e farne oggetto di insulti sessisti e volgari, nascondendosi per di piú dietro l’anonimato o una tastiera”, ha sottolineato. “Confido nelle autoritá competenti affinchê i responsabili siano individuati nel piú breve tempo possibile e sanzionati con la massima fermezza, senza sconti. Nel nostro ordinamento, la diffusione senza consenso di contenuti destinati a rimanere privati é un reato e si chiama revenge porn”, ricorda. “La cronaca di questi giorni e i casi sempre piú diffusi ci dicono che ció avviene non piú soltanto per ‘vendetta’, e che la protezione dei nostri dati e della nostra privacy é sempre piú decisiva nel nostro tempo. Perchê un contenuto intimo puó diventare pubblico in pochissimi istanti e spesso impossibile da rimuovere dal web, e questo puó devastare la vita di una persona, oltreche della sua famiglia e dei suoi cari. Un contenuto che si considera innocuo puó trasformarsi, nelle mani sbagliate, in un’arma terribile. E di questo dobbiamo essere tutti consapevoli”, ricorda. “La responsabilitá personale, l’educazione digitale e l’uso consapevole della rete e degli strumenti digitali, la segnalazione immediata alla Polizia postale e al Garante della privacy – quando si ha il sospetto di essere vittime di una diffusione illecita – sono le migliori difese a disposizione per tutelare noi stessi e chi abbiamo intorno a noi”, conclude. (ITALPRESS). – foto: Ipa Agency – col4/red 29-Ago-25 11:53

