Meloni “Drastico calo degli sbarchi, l’immigrazione si puó governare”

ROMA (ITALPRESS) – “I numeri incoraggianti che stiamo registrando in Italia e in Europa, con il calo drastico degli sbarchi e la significativa diminuzione dei morti e dispersi in mare, sono la prova che il fenomeno puó essere governato. Sono la prova che é possibile costruire un paradigma nuovo oltre ogni ragionevole e interessato approccio ideologico, che esiste un’alternativa concreta e realizzabile che mette al primo posto la legalitá, combatte la mafia del mare e costruisce un modello di cooperazione e sviluppo capace di affrontare le cause profonde della migrazione”. Cosí il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Coast Guard Global Summit 2025. “Ma é un’azione di sistema che sarebbe impossibile portare avanti senza le competenze e le professionalitá delle nostre Guardie costiere”, osserva. “La missione fondamentale di ogni Guardia costiera é garantire la sicurezza e la tutela del mare da ogni punto di vista. Questo significa anche combattere le molteplici forme di illegalitá in campo marittimo, a partire da quelle che si ramificano su base internazionale. Una di queste é il traffico di migranti, attivitá criminale tra le piú redditizie al mondo, che i rapporti Onu certificano aver eguagliato per volume d’affari il traffico di droga dopo aver giá superato quello di armi – ha detto il premier -. Una intollerabile forma moderna di schiavitú che nel 2024 ha condotto alla morte oltre 9 mila persone lungo le rotte migratorie e che questo governo intende combattere con ogni mezzo, perchê di fronte a questi numeri dobbiamo scegliere se rassegnarci oppure agire. Se vogliamo agire, che é la nostra scelta, allora dobbiamo mettere ancora piú determinazione e impegno anche immaginando insieme soluzioni innovative”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). xb1/sat/red 11-Set-25 12:57

