Meloni in Arabia Saudita “Inizia nuova era di cooperazione”

agenzia

AL-ULA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “Questo é l’inizio di una nuova era nella nostra cooperazione. C’é spazio per fare di piú e questo é un primo passo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Al-Ula, nel suo intervento alla Tavola rotonda di alto livello Italia-Arabia Saudita. Il valore totale degli accordi firmati oggi tra Italia e Arabia Saudita é “di circa 10 miliardi di dollari”, ha spiegato Meloni, che ad Al-Ula ha incontrato il primo ministro dell’Arabia Saudita Mohammad bin Salman. “Questi numeri danno l’idea del nostro impegno anche per il futuro”, ha sottolineato il premier italiano, che tra i settori coinvolti negli accordi ha citato le infrastrutture, la difesa, il turismo e la difesa dei beni culturali. “Questo forum dimostra concretamente come tutti siamo consapevoli che i rapporti tra i sistemi finanziari di Italia e Arabia Saudita hanno un ampio margine di crescita. È un interesse comune per fare un salto qualitativo – ha detto Meloni -. I rapporti economici tra Italia e Arabia Saudita sono certamente positivi. L’Italia é il settimo fornitore dell’Arabia Saudita. Nel 2024 c’é stato un incremento rispetto all’anno precedente, questo lo considero significativo ma anche migliorabile. C’é un potenziale enorme nella nostra cooperazione, il mio desiderio é che questo possa aprire una fase completamente nuova nel nostro partenariato. I nostri rapporti sono stati innalzati a partenariato strategico, c’é differenza tra vendere e comprare qualcosa e cooperare. Cooperare vuol dire ragionare, confrontarsi su quali sono le differenze ed essere capaci di ascoltare ed essere ascoltati. Piú franco e intenso é il dialogo e piú si svilupperá. Per questo siamo qui oggi”. – Foto screenshot video Palazzo Chigi – (ITALPRESS). sat/red 26-Gen-25 17:40

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA