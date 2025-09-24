Meloni “Irresponsabile usare Gaza per creare problemi al Governo”

agenzia

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La mia condanna di quanto accaduto stanotte é totale e stiamo facendo le nostre inchieste per avere certezze sulla responsabilitá. Dopodiché il ministro Crosetto ha autorizzato nave Fasan ad avvicinarsi per garantire dove fosse necessario soccorso e assistenza alle persone che dovessero essere in pericolo, anche se non é previsto l’uso della forza militare”. Cosí la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa da New York, tornando sul caso Flotilla. “Voglio dire che tutto questo é gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c’é bisogno di rischiare la propria incolumitá e infilarsi in uno scenario di guerra per consegnare gli aiuti a Gaza, che il governo italiano e le autoritá preposte avrebbe potuto consegnare in poche ore. Penso vada fatto un richiamo alla responsabilitá, soprattutto quando si tratta di parlamentari, che ricordo sono pagati per lavorare nelle istituzioni, non per costringere le istituzioni a lavorare per loro”, ha aggiunto. “Gli aiuti si possono consegnare in sicurezza, abbiamo dato la nostra disponibilitá per questo. Il governo ha fatto una proposta e la risposta é stata negativa. Ora – ha spiegato – il ministro Tajani sta lavorando a un’altra proposta di mediazione, che é consegnare questi aiuti a Cipro, al patriarcato latino di Gerusalemme che si assume la responsabilitá di consegnarli. È una proposta sulla quale mi pare ci sia il consenso del governo cipriota, del governo israeliano, ovviamente del governo italiano. Stiamo aspettando una risposta dalla flottiglia. E io qui davvero faccio un appello alla responsabilitá di tutti, perchê non si puó rischiare l’incolumitá delle persone per fare iniziative che sembrano prevalentemente fatte non per consegnare gli aiuti, ma per creare problemi al governo. Qual é l’alternativa, forzare il blocco navale di Israele? E poi cosa dovrebbe fare il governo italiano, mandare le navi della marina militare e dichiarare guerra a Israele? Mi pare si stia un pó esagerando. Faccio appello alla responsabilitá di tutti, a tutte le forze politiche, hanno i loro parlamentari: adesso bisogna difendere l’incolumitá delle persone e aiutare le istituzioni della Repubblica italiana a trovare delle soluzioni che stiamo trovando perchê non si corrano altri rischi”, ha concluso Meloni. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/red 24-Set-25 20:34

