Meloni “La Zes Unica rafforza la competitivitá del Sud”

ROMA (ITALPRESS) – “Troppe volte, in passato, sono state trascurate le profonde interconnessioni economiche e produttive che esistono tra le regioni del centro Nord e quelle del Sud, arrivando quasi a considerare “separate” le due rispettive economie. Sappiamo bene che non é cosí, e quanto il nostro sistema produttivo e industriale tragga vigore e dinamismo dall’interdipendenza tra i territori e dalla capacitá di valorizzare e mettere a sistema i diversi punti di forza di quei territori”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio all’Assemblea dell’Unione Industriali Napoli. “È un punto importante da sottolineare, anche per liberare definitivamente il campo da una narrazione sbagliata che per molto tempo ha accompagnato il dibattito sulle politiche di sviluppo, che ha visto contrapporre il Nord al Sud. È una narrazione smentita dai fatti, smentita dai numeri perchê, se il Sud cresce, non lo fa a scapito delle altre regioni, lo fa a beneficio di tutta la Nazione – aggiunge Meloni -. Anzi, se consideriamo il potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, il Sud puó essere il volano dell’economia nazionale. E lo sta dimostrando negli ultimi anni, con tassi di crescita sia economica che occupazionale superiori alla media nazionale. Un Sud che non é piú il fanalino di coda, ma che si sta affermando come locomotiva del rilancio di questa Nazione: dinamico, ambizioso, attrattivo di investimenti”. “Questo Governo ha scelto di sostenere il protagonismo del Sud, disegnando una visione di lungo periodo, lavorando per creare un ambiente piú possibile favorevole alle imprese, costruendo gli strumenti piú efficaci per dare a quelle imprese e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilitá concreta di dimostrare il loro valore. Uno di questi mattoni, uno dei mattoni di questa strategia é l’istituzione della Zes Unica del Mezzogiorno – sottolinea il premier -. È una misura che abbiamo fortemente voluto per aumentare la competitivitá del Mezzogiorno a livello internazionale, valorizzare il suo apparato produttivo, assicurare a tutti i territori le stesse opportunitá di sviluppo, grazie a un sistema integrato che combina semplificazioni amministrative e benefici fiscali. La Zes unica é il paradigma di un Sud che non chiede assistenzialismo, ma vuole investire sulla libertá d’impresa, rimettere al centro il capitale umano, dimostrare cosa é in grado di fare. Ed é nostro compito rispondere a questa richiesta, con interventi concreti, strutturali e di visione”. “Vogliamo valorizzare le naturali vocazioni economiche e industriali del Sud, a partire dalla blue economy e dall’energia. Con il Piano del Mare stiamo lavorando per sostenere le nostre eccellenze, il protagonismo del nostro sistema portuale e logistico, rafforzando la nostra leadership nella cantieristica, nell’industria armatoriale e nella crocieristica – afferma ancora Meloni -. Abbiamo un vantaggio straordinario – l’Italia é una piattaforma naturale al centro del Mediterraneo – e sono enormi i benefici potenziali che possono derivare sia dallo sviluppo delle interconnessioni economiche sia dal ruolo che la nostra Nazione puó incarnare come hub di approvvigionamento e distribuzione di energia, come anello di congiunzione tra Europa, Africa e Mediterraneo allargato – aggiunge -. Senza dimenticare, ovviamente, il lavoro che stiamo portando avanti per affrontare questioni irrisolte da tempo ma che sono decisive per lo sviluppo di Napoli, della Campania, del Sud. Penso, ovviamente, all’imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal Governo per trasformare l’area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare, commerciale. Progetto che subirá un’accelerazione anche grazie all’arrivo nel 2027 dell’America’s Cup a Napoli, un evento planetario che coinvolgerá milioni di appassionati e che rappresenterá un ulteriore volano di sviluppo e benessere”. “Certo, c’é ancora tantissimo lavoro da fare, i problemi da risolvere rimangono ancora molti, peró possiamo dire con orgoglio che la direzione é cambiata, che c’é ora la possibilitá concreta di incidere davvero sul presente e sul futuro del Sud, programmando e cadenzando gli interventi – conclude il premier -. È una rivoluzione che vogliamo portare avanti ovviamente insieme a voi. Non potremmo fare altrimenti. Insieme a chi, ogni giorno, si rimbocca le maniche e scommette sul Sud, sul suo straordinario valore, sul potenziale che puó liberare. E quindi grazie per il lavoro che abbiamo fatto fin qui insieme, ma soprattutto per il lavoro che faremo insieme da oggi in poi”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 11-Lug-25 12:42

