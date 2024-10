Meloni “mia coalizione piú solida di quando abbiamo iniziato”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Se non avessimo speso 120 miliardi per il Superbonus avremmo molti piú soldi da mettere su stipendi, sanitá, famiglie, pensioni: tuttavia abbiamo dato segnali importanti, in particolare sulla sanitá su cui puntiamo ad aumentare ulteriormente le risorse”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Tg5. “Aumentare le tasse é una cosa di sinistra, non a caso chiedono la patrimoniale – aggiunge Meloni, – La mia coalizione é piú solida di quando abbiamo cominciato due anni fa: la compattezza di un governo si vede sempre dalla velocitá con cui lavora e dal consenso di cui gode”. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). xd8/tvi/red 12-Ott-24 20:19

