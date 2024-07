Meloni “Per il Governo il Mediterraneo é una prioritá”

agenzia

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – “Penso che tutti vedano che per questo governo italiano il Mediterraneo é una prioritá. Non ci puó essere il Mediterraneo senza Italia e Libia insieme. Questa é anche la ragione per cui in questi due anni abbiamo migliorato molto la nostra cooperazione”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel suo intervento a Tripoli al Forum Trans-Mediterraneo sulle Migrazioni. Sulla migrazione “abbiamo bisogno di un approccio a 360 gradi”, ha spiegato Meloni. La prioritá é “combattere il traffico di essere umani, una delle maggiori criminalitá nel mondo secondo le Nazioni Unite, si tratta di trafficanti che fanno soldi usando la disperazione della gente senza garantire loro il rispetto dei diritti umani: questo noi non possiamo permetterlo”. Per Meloni “la migrazione illegale é nemica di quella legale. In Italia é successo negli ultimi anni che non abbiamo potuto far entrare legalmente molte persone perchê abbiamo troppi migranti illegali”. “Non si puó risolvere il problema delle migrazioni se non si va alla sua origine” ed é importante “creare una nuova cooperazione tra Europa e Africa”, ha poi aggiunto. “Non penso – ha affermato – che l’approccio caritatevole sia quello giusto. Quello predatorio é sicuramente quello sbagliato. La giusta via é una cooperazione da pari a pari, una cooperazione strategica, portando investimenti che risolvano problemi per entrambi”. Poi Meloni ha portato l’esempio delle risorse energetiche, parlando anche della necessitá di “concentrare gli sforzi su una strategia che leghi i nostri destini per il futuro. È qualcosa – ha aggiunto – su cui vogliamo crescere insieme. L’Italia ha deciso di dare il buon esempio con il piano Mattei per l’Africa”. – Foto screenshot da video Palazzo Chigi – (ITALPRESS). col4/sat/red 17-Lug-24 15:57

